Per la stampa tedesca il lago di Garda “è così basso che è pericoloso tuffarsi”. La smentita degli albergatori: “Articoli allarmistici”

Foto Apt Garda Dolomiti

RIVA DEL GARDA. “Meglio non buttarsi a capofitto nel lago di Garda” e “L’Italia avverte: ‘Non buttatevi nel lago di Garda’. C’è troppa poca acqua”, sono questi alcuni titoli apparsi su alcuni giornali tedeschi che mettono in guardia i turisti sul “pericolo” di avventurarsi in vacanza nell’Europa meridionale colpita da siccità e incendi.

Secondo Bild a causa della siccità l’acqua del lago di Garda sarebbe così bassa che tuffandosi si rischia di sbattere la testa, mentre lo Spiegel Online parla addirittura di un “elevato rischio di lesioni” avvertendo pure che non si tratta di uno scherzo. Negli articoli si parla anche degli incendi come quello di Nago e dei ben più gravi roghi che stanno devastando Spagna e Portogallo.

Tutto sarebbe nato dalle dichiarazioni di un dirigente della Comunità del Garda, l’ente che rappresenta i Comuni gardesani, che avrebbe parlato genericamente del rischio di tuffarsi in acqua: non è dato sapere se le sue affermazioni siano state travisate maliziosamente o meno fatto sta che gli articoli di questi giorni hanno allarmato gli albergatori del lago di Garda.

Il timore di chi lavora nel settore è che i turisti siano scoraggiati a venire in Trentino, per questo l’Azienda per il turismo Garda Dolomiti ha organizzato un incontro per stabilire una strategia comune. “Dobbiamo difenderci da queste notizie allarmistiche – sottolinea Silvio Rigatti presidente dell’Apt Garda Dolomiti – anche se la nostra non vuole essere una campagna contro i giornali tedeschi”.

Assieme all’agenzia di stampa tedesca l’Apt ha redatto dei testi messi a disposizione di chi gestisce strutture ricettive dove si spiega che “il fatto che il livello dell’acqua del lago sia calato è perfettamente normale per la stagione attuale, a causa delle temperature elevate. Al momento rileviamo un calo pari a 50 centimetri”. Effettivamente il livello del più grande lago d’Italia non è ancora arrivato ai minimi storici e, almeno per ora, non desta reali preoccupazioni.

“Vogliamo rispondere con una campagna informativa basata sull’onesta – evidenzia il direttore dell’Apt Oskar Schwazer – non vogliamo prendere in giro nessuno ma per ora la navigazione su tutto il lago di Garda è regolare e per la vela sportiva è possibile uscire da tutti i porti senza problemi”. Per rispondere alle richieste dei clienti l’Apt ha creato per gli albergatori dei “kit” con le informazioni da dare, inoltre l’idea è quella di acquistare importanti spazi pubblicitari. Nel frattempo fotografi e videomaker sono stati sguinzagliati per dimostrare la normalità della situazione gardesana.

La strategia di comunicazione cambierà qualora si verificassero nuovi incendi, o se la navigazione dovesse essere sospesa e pure qualora venissero emanate nuove ordinanze per limitare l’utilizzo dell’acqua in grado di avere un impatto importante su turisti e residenti.

“Dobbiamo stare attenti a non generare noi stessi un allarme eccessivo – afferma Maurizio Rossini, l’amministratore delegato Trentino marketing – rappresentare la situazione reale è la strategia giusta, sappiamo che l’informazione di oggi è legata a cambianti climatici per questo dobbiamo stare attenti ai messaggi che diamo”.