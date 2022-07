Dal Trentino alla Spagna, l’Europa devastata dagli incendi: in Portogallo morte 659 persone per il caldo

TRENTO. Nei giorni scorsi in Trentino, a Nago e nella zona della Panarotta, si sono verificati due incendi di grandi dimensioni che hanno richiesto l’intervento dei Canadair. Nelle operazioni di spegnimento sono stati coinvolti più di un centinaio di vigili del fuoco e solo dopo diversi interventi i roghi sono stati arginati e ridotti a piccoli focolai.

In particolare oggi si sono concluse le principali operazioni sulla Panarotta anche se i pompieri avvertono che “piccoli focolai inevitabilmente sono destinatati a ripresentarsi per via delle elevatissime temperature di questi giorni e del vento”.

A causa della siccità e delle alte temperature però è l’intera Europa che sta bruciando. Secondo il Sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi dall’inizio del 2022 in Italia sono stati registrati 208 roghi con 23.658 ettari di territorio bruciati.

La situazione è molto grave anche in Portogallo (129 incendi) e in Spagna (290 incendi) dove sono bruciati rispettivamente 31.976 ettari e 116.345 ettari di terreno. Anche la Francia (222 roghi e 32.878 ettari) e la Romania (735 roghi e 149.264 ettari) sono in difficoltà. Complessivamente in Europa sono andati in fumo 418.320 ettari di territorio.

Stando a quanto dichiarato dal Ministero della Salute del Portogallo nel Paese, negli ultimi 7 giorni, sono morte 659 a causa delle elevate temperature. L’ondata di caldo ha colpito soprattutto gli anziani mentre nella località di Vizeu sono stati toccati i 47 gradi. Centinaia invece le persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni.

Come sottolineava l’ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige, Giacomo Poletti, anche in Trentino in questi giorni si sono registrate temperature molto alte: Rovereto: 37,6 gradi. Trento: 37,3 gradi. Levico Terme: 36,8 gradi, sono queste alcune delle massime riscontrate sul territorio provinciale.