Caro prezzi, per le famiglie 100 euro in più di spesa solo per pasta e pane nel 2022: ecco la 'classifica' dei rialzi

Contenuto sponsorizzato

TRENTO. Caro prezzi e aumento della spesa per le famiglie: ecco la 'top ten' dei rincari per il 2022. A riportare i numeri è l'Unione nazionale consumatori, che ha calcolato l'inflazione media provvisoria del 2022 elaborando i dati Istat, sia dei prodotti alimentari che di quelli non alimentari. Se in media, scrivono i Consumatori, una famiglia italiana nel 2022 ha speso 513 euro in più rispetto al 2021, guardando alle varie classi di spesa l'aumento maggiore arriva dalla voce 'pane e cereali', che include pane, pasta, farina e riso.

È proprio questa categoria a 'vincere' la classifica dei rincari, con una spesa aggiuntiva di 100 euro rispetto al 2021 a fronte di un'inflazione media del 10,9%. In particolare sono il pane (fresco e confezionato) e la pasta (fresca, secca e preparati) a “svuotare le tasche degli italiani”, dice l'Unione: “Con una 'mazzata' rispettivamente di 29 e 24 euro”.

Al secondo posto ci sono invece i vegetali, che segnano il valore maggiore di inflazione nella graduatoria (+11,8%) e che sono andati ad incidere mediamente per 92 euro in più sui bilanci familiari. In seguito si trovano le carni, continuano i Consumatori: “Con una 'stangata' pari a 87 euro (+7,2%)”. Nel dettaglio, a crescere maggiormente in questa categoria è il pollame, che ha segnato un aumento pari a 31 euro (+13,4%). A seguire, gli aumenti maggiori sono stati per latte, formaggi e uova (+9,5%, pari a 69 euro), pesci e prodotti ittici (+7,7%, 40 euro), al sesto posto la frutta (+7,1%, 36 euro) e poi ancora oli e grassi (18%, 31 euro), acque minerali e bevande analcoliche (+8,7%, +23 euro) e zucchero, confetture e miele (+7,3%, +16 euro).

Contenuto sponsorizzato

Per quanto riguarda i prodotti non alimentari invece, al primo posto nella classifica dei Consumatori si trova l'energia elettrica con un astronomico +110,4%. Al secondo posto invece si trovano i voli internazionali, che nel 2022 hanno segnato un +85,9% rispetto all'anno precedente. Cresce anche il gas (+73,7%) e il gasolio da riscaldamento (+38,4%).