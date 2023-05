La crisi dell'autoriparazione e le scelte dell'assicurazione, un convegno di Federcarrozzieri per affrontare i problemi del settore

TRENTO. Le cause della crisi del settore dell'autoriparazione artigiana di carrozzeria, gli effetti dell'inflazione, i rincari delle fonti energetiche e dei materiali ma anche le scelte imprenditoriali delle compagnie assicurative, alcune con un forte radicamento sul territorio regionale. Questi temi del convegno pubblico organizzato da Federcarrozzieri per le 19 di mercoledì 10 maggio all'hotel Adige in via Pomeranos.

Gli artigiani riuniti nella Federazione italiana carrozzieri indipendenti, realtà che in Trentino raggruppa una settantina di carrozzieri che da soli, in provincia, rappresentano un valore di mercato superiore al 70%, denunciano la crescente difficoltà di fare impresa in un mercato caratterizzato da fenomeni di canalizzazione forzata dei sinistri assicurativi.

Nel mercato sono ormai prevalenti prodotti assicurativi che limitano o addirittura impediscono la riparazione dei veicoli a condizioni di libero mercato, costringendo le imprese che intendono lavorare a farlo sottocosto e talvolta a scapito della qualità. E dove non intervengono vincoli di tipo contrattuale vengono attuate politiche liquidative che non consentono di coprire i reali costi aziendali comprimendoli a livelli insostenibili.

E Federcarrozzieri, corpo intermedio che rappresenta il tessuto produttivo dell’artigianato nella filiera dell’autoriparazione, intende promuovere il confronto sulle problematiche del settore con le forze politiche e sociali del territorio. La partecipazione è libera, ma per ragioni organizzative è richiesta la registrazione (Qui info).

Programma

Apertura Lavori:

Tullio Tessadri, responsabile provinciale Trento

Sara Perathoner responsabile provinciale Bolzano

La buona politica nazionale e sul territorio:

Sen. Elena Testor senato della Repubblica

Maurizio Fugatti: presidente della Provincia di Trento

Walter Kaswalder: presidente del Consiglio provinciale di Trento

Katia Rossato: Consigliere regionale

Achille Spinelli: assessore allo Sviluppo economico, Ricerca e Lavoro

Vanessa Cattoi: camera dei deputati

Il nuovo mercato: Davide Galli, presidente nazionale Federcarrozzieri

La tariffa di manodopera: Fiorella Ferracin

La gestione dei danni assicurativi: Mirko Melozzi e l'avvocata Ilda Pinari

Conclusioni

Moderatore: Tommaso Caravani