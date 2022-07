Il centrosinistra verso le provinciali del 2023: ''Le porte sono sempre aperte al Patt''. Si allontano le primarie ma ''la scelta sarà entro l'anno: farà sintesi del progetto''

Il centrosinistra si è riunito per delineare le azioni in vista delle elezioni provinciali del 2023. Lucia Maestri (Pd): "Avviato un progetto per costruire un Trentino diverso ripercorrendo gli schemi sviluppati con successo a Trento e Rovereto". Michael Rech (Campobase): "Una coalizione che guarda con responsabilità e serietà alle necessità delle comunità"

TRENTO. "E' iniziato un percorso, un avvio molto costruttivo in cui si è iniziato a delineare il progetto per i prossimi appuntamenti elettorali". Questo il commento di Lucia Maestri, segretaria del Partito democratico, a margine del vertice in casa centrosinistra. "Queste forze politiche sono una base di partenza di una coalizione che deve essere allargata per accogliere la società civile, il mondo del volontariato e i tessuti delle comunità".

La corsa del centrosinistra verso le provinciali del 2023 è stata lanciata a Mezzomonte di Sopra di Folgaria: i dem (oltre alla segretaria, presenti Sara Ferrari e Minella Chilà) si sono seduti al tavolo con Campobase (Michael Rech, Francesco Valduga, Chiara Maule e Paolo Piccoli), Futura (Federico Zappini, Claudia Merighi e Nicola Serra), Sinistra Italiana (Jacopo Zannini e Renata Attolini), Azione (Mario Raffaelli e Andrea Cavazzani), Europa Verde (Andreas Fernandez e Marco Boato), +Europa (Alexander Schuster), Italia Viva (Donatella Conzatti, Andrea Robol e Fabio Pipinato).

"E' stato avviato un progetto - aggiunge Maestri - per costruire un Trentino diverso ripercorrendo gli schemi sviluppati con successo a Trento e Rovereto. Sono tante le sfide da affrontare come sanità, transizione ecologica e lavoro ma questi sono solo alcuni dei temi toccati e nei prossimi incontri si andrà più nel dettaglio delle azioni programmatiche per costruire una proposta seria e responsabile, così come nell'individuare entro l'anno il candidato o la candidata presidente".

Assente, come annunciato negli scorsi giorni, il Patt. "Rispettiamo il loro percorso e le riflessioni interne - commenta Maestri - le porte restano aperte. Questo è abbiamo avviato è un percorso nuovo ma con fondamenta solide, si parte dal buon governo di quelle amministrazioni, come Trento e Rovereto, che ci vede uniti con le Stelle alpine".

Nelle prossime settimane si entrerà nel vivo per costruire la coalizione per sfidare il centrodestra. "C'è stata una particolare compattezza per iniziare a costruire questo viaggio. E' una partita che riguarda il Trentino - dice Michael Rech, coordinatore provinciale di Campobase - perché il tema non è vincere le elezioni ma portare gli interessi delle comunità e governare con senso di responsabilità con una politica seria, coerente, trasparente e concreta. E' fondamentale ripristinare un dialogo concreto con i trentini e garantire la tenuta finanziaria e istituzionale del territorio".

Si allontanano, almeno per il momento, le primarie. "La discussione dei contenuti è fondamentale per costruire una candidatura forte, una figura capace di fare sintesi con pragmatismo. In questo momento emerge la possibilità di intraprendere un percorso di concertazione e di assunzione di responsabilità delle forze politiche per trovare un leader che provenga dall'esperienza politica, una persona con alle spalle un bagaglio maturato sul campo", conclude Rech.