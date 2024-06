Verso le Europee, dagli abbattimenti dei grandi carnivori alle guerre, le domande ai candidati in corsa per un seggio a Bruxelles

Le elezioni europee sono ormai imminenti. L'Italia ha diritto a 76 eurodeputati e viene divisa in cinque circoscrizioni. Dalle guerre in Ucraina e Gaza alla transizione ecologica, dalla carne coltivata ai grandi carnivori, le interviste ai candidati del collegio Nord Est per un posto in Europa

TRENTO. Sono le ultime ore di campagna elettorale per le elezioni europee. Si vota per rinnovare il parlamento a Bruxelles, chiamato insieme ai rappresentanti dei governi dei Paesi dell'Ue a creare e approvare tutte le nuove disposizioni che regolamentano la vita dei cittadini dell'Unione europea in diversi ambiti come il sostegno all'economia, la lotta contro la povertà, al cambiamento climatico nonché le questioni legate alla sicurezza.

I seggi sono aperti dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. Gli scrutini poi partono alla chiusura delle urne. L’Italia ha diritto a eleggere 76 eurodeputati e per le elezioni europee viene divisa in cinque circoscrizioni, ognuna delle quali elegge un numero di europarlamentari proporzionale al numero di abitanti. Il Trentino Alto Adige, con Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia compone il collegio Nord Est.

Un'elezione importante che si inserisce in un contesto di policrisi, da quella climatica alle tensioni internazionali con la guerra che ormai due anni fa è tornata a dilaniare il continente con l'aggressione militare della Russia all'Ucraina. L'anno scorso invece la strage organizzata da Hamas in Israele con il fronte che si è aperto sulla Striscia di Gaza.

Dalle guerre in Ucraina e Gaza alla transizione ecologica, dalla carne coltivata ai grandi carnivori, il Dolomiti ha intervistato un candidato per ogni partito in corsa alle europee con 6 domande per approfondire diverse tematiche.

Sono, infatti, tante le sfide all'orizzonte e i temi da definire. "Il ruolo europeo è indebolito per la competizione tra potenze regionali", le parole di Mario Raffaelli (Azione con il sostegno sul territorio di Casa Autonomia e Team K) sull'Europa mentre per Valeria Allocati (Pace Terra Dignità) con queste tensioni internazionali si rischia "una folle escalation".

E in Europa si parla anche di grandi carnivori perché in ballo c'è l'abbassamento dello status di specie particolarmente protetta di orsi e lupi.

Per Cristina Guarda di Alleanza Verdi Sinistra: "Poco o nulla è stato fatto per la convivenza con la fauna selvatica" mentre l'attivista Enrico Rizzi (Libertà di Cateno De Luca) spiega che: "Se eletto sarò spesso in Trentino per difendere gli orsi".

Più orientati a misure stringenti la Lega ("Gli abbattimenti - dice Roberto Paccher - mirati e controllati di orsi e lupi non possono essere rimandati ancora") e l'Svp con Herbert Dorfmann (sostenuto da Patt e La Civica, Bard e Slovenska Skupsnot. La Stella alpina ha poi un'affiliazione con Forza Italia): "Da anni mi batto per abbassare la protezione del lupo e per maggiore flessibilità sugli orsi"

A destra è nota la battaglia contro la carne coltivata: "Difendiamo le nostre eccellenze", il commento di Stefano Cavedagna (Fratelli d'Italia), mentre per Sandra Savino (Forza Italia) "bisogna partire da altre priorità". Un'ipotesi "diabolica" per Silvia Pilati di Alternativa popolare di Stefano Bandecchi. Aperture maggiori a sinistra: "L'Italia è l'unico Paese ad avere irragionevolmente vietato sperimentazione e produzione di carne coltivata", dice Sara Ferrari (Partito Democratico). "La ricerca in questo campo, invece, è necessaria per garantire una fonte alimentare di proteine animali in modo più sostenibile". Parla invece di "controllo delle misure perché non sia effettuata solo sulle carta con certificati e greenwashing" la candidata del Movimento 5 stelle, Sabrina Pignedoli.

Per Stati Uniti d'Europa (l'alleanza tra Italia Viva e Più Europa) non sono arrivate ancora le risposte del candidato Fabio Valcanover, ma qualche linea programmatica è comunque emersa nelle trattative che hanno portato all'accordo tra Emma Bonino e Matteo Renzi.

INTERVISTA COMPLETA A VALERIA ALLOCATI (PACE TERRA DIGNITA')

INTERVISTA COMPLETA A STEFANO CAVEDAGNA (FRATELLI D'ITALIA)

INTERVISTA COMPLETA A HERBERT DORFMANN (SVP)

INTERVISTA COMPLETA A CRISTINA GUARDA (ALLEANZA VERDI SINISTRA)

INTERVISTA COMPLETA A SARA FERRARI (PARTITO DEMOCRATICO)

INTERVISTA COMPLETA A ROBERTO PACCHER (LEGA)

INTERVISTA COMPLETA A SABRINA PIGNEDOLI (MOVIMENTO 5 STELLE)

INTERVISTA COMPLETA A SILVIA PILATI (ALTERNATIVA POPOLARE)

INTERVISTA COMPLETA A MARIO RAFFAELLI (AZIONE)

INTERVISTA COMPLETA A ENRICO RIZZI (LIBERTA')

INTERVISTA COMPLETA A SANDRA SAVINO (FORZA ITALIA)

QUI STATI UNITI D'EUROPA

LIBERTA' DI CATENO DE LUCA

Cateno De Luca

Laura Castelli

Vito Comencini

Francesco Amodeo

Mauro Beccari

Sara Cunial

Mirko De Carli

Rehana Kausar

Meryem Khaioui detta Maria

Chiara Vanessa Michelon

Cinzia Pasi

Ugo Rossi

Enrico Rizzi

Paolo Silvagni

Giorgia Tripoli

STATI UNITI D'EUROPA

Graham Robert Watson

Antonella Soldo

Giulia Pigoni

Davide Bendinelli

Gabriella Chiellino

Muharem Saljihu detto Marco

Maria Laura Moretti

Giorgio Pasetto

Francesco Bragagni

Marina Sorina

Luigi Giordani

Fabio Valcanover

Aurora Pezzuto

Nicola Cesari

Katerina Shmorhav detta Katya

AZIONE

Carlo Calenda

Elena Bonetti

Federico Pizzarotti

Lara Bisin

Mario Raffaelli

Stefania Cargioli

Giovanni Poggiali

Silvia Fattore

Carlo Pasqualetto

Valeriana Maria Masperi

Riccardo Mortandello

Giuditta Righetti

Paul Kollensperger

Federica Sabbati

Umberto Costantini

SVP

Herbert Dorfmann

Roberta Bergamo

Felix Nagler

Franca Padovan

Otto Von Delleman

Ursula Thaler

ALTERNATIVA POPOLARE

Stefano Bandecchi

Lucrezia Chermaz

Alberto Bosi

Sabine Gruber

Filippo Bruschi

Miriam Nardelli

Marco Schenardi

Silvia Pilati

Paolo Alli

Barbara Previati

FRATELLI D'ITALIA

Giorgia Meloni detta Giorgia

Sergio Antonio Berlato

Alessia Ambrosi

Antonella Argenti

Silvia Bolla

Stefano Cavedagna detto Cavedania

Alessandro Ciriani

Elena Donazzan

Guglielmo Garagnani

Valeria Mantovan

Maddalena Morgante

Anna Olivetti

Lucas Pavanetto

Daniele Polato

Piergiacomo Sibiano detto Piga

ALLEANZA VERDI SINISTRA

Cristina Guarda

Domenico Lucano detto Mimmo

Brigitte Foppa

Nicola Dall'Olio

Jessica Veronica Cugini

Alessandro Franceschini

Francesca Caprini

Stefano Dall'Agata

Alessandra Filippi

Giulia Giorgi

Alessandra Mion

Emnauel Oian

Jessica Todaro detta Jessica Todaro Bellinati

Paolo Trande

Francesco Gonella

MOVIMENTO 5 STELLE

Sabrina Pignedoli

Ugo Biggeri Martina Pluda

Cinzia Morsiani

Paola Gori

Maria Angela Ferri

Giacomo Zattini

Paolo Bernini

Mohamad Kamel Makak

Stefania Braghetta

Rada Bolognesi

Fulvia Panza

Diego Nicolini

Andrea Bardin

Cesidio Antidormi

LEGA

Paolo Borchia

Elena Lizzi

Alessandra Basso

Rosanna Conte

Anna Maria Cisint

Stefano Bargi

Roberta Conti

Arianna Lazzarini

Alessandro Manera

Morena Martini

Emiliano Occhi

Roberto Paccher

Roberto Pizzoli

Roberto Vannacci

Stefano Zannier

PACE TERRA E DIGNITA'

Raniero Luigi La Valle

Benedetta Sabene

Michele Santoro

Khaled Al Zeer

Valeria Allocati

Pier-Giorgio Ardeni

Ginevra Roberta Bompiant

Fiammetta Cucurnta

Francesco Di Matteo

Dario Dongo

Luigi Gallo

Alessandra Guerra

Paolo Rossi

Electra Stamboulis

Elisa Tagliavin

FORZA ITALIA

Antonio Tajani

Sandra Savino

Flavio Tosi

Matteo Gazzini

Rosaria Tassinari

Cristina Andreetta

Giampiero Avruscio

Antonio Cenini

Francesco Coppi

Arianna Corroppoli

Isabella Dotto

Bruno Molea

Deborah Onisto

Antonio Platis

Alessandra Servidori

PARTITO DEMOCRATICO

Stefano Bonaccini

Annalisa Corrado

Ivan Pedretti

Elisabetta Gualmini

Alessandro Zan

Alessandra Moretti

Sara Vito

Sara Ferrari

Antonio Mumolo

Giuditta Pini

Marcello Saltarelli

Silvia Panini

Lorenzo Gennari

Paola Gazzolo

Andrea Zanoni