Dieci Bandiere Blu in Trentino, zero in Alto Adige. Caldonazzo superstar

Assegnate le bandiere che segnalano dove si trovano le spiagge più pulite e appetibili d'Italia. La provincia di Trento si difende, pur non avendo il mare, grazie ai suoi laghi e batte regioni come Veneto, Emilia Romagna e Sicilia