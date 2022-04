Finalmente 'Tempo Libero', torna la fiera più amata in Regione

BOLZANO. Dopo tre anni di stop forzato Fiera Bolzano spalanca le porte al grande pubblico con una delle fiere più amate da adulti e bambini: Tempo Libero. Un ritorno naturalmente in grande stile, con tante novità e un avvincente mix di prodotti e divertimento. Ce n’è davvero per tutti i gusti: da un lato gli espositori, come di consueto, presenteranno le novità dell’estate per le vacanze, l’outdoor e il giardino; dall’altro un programma eventi più ricco che mai intratterrà il pubblico con i suoi colori, profumi e suoni.

Sport, Food & Young

Tre grandi tematiche saranno al centro degli eventi che animeranno le giornate (e le serate) della manifestazione. A partire dallo sport, che Tempo Libero ama da sempre. Ed ecco quindi, a questo proposito, uno degli highlight 2022: il ritorno di Alperia Sport Hero, iniziativa pensata per avvicinare i bambini ed i ragazzi allo sport tramite il gioco e il divertimento. Un totale di otto diverse stazioni distribuite nell'area esterna, inviteranno quindi a trascorrere una giornata all’insegna del movimento e a provare tanti tipi di sport diversi.

E ancora: nella Event Arena – Food & Fitness del FieraMesse H1 Eventspace, il cortile interno di Fiera Bolzano, sarà in programma una 4 giorni di balli di gruppo ed esibizioni di vario tipo: dalla Zumba, allo Stunt Combat, passando per spettacoli di cerchio aereo e Show di Kickboxing. Tempo Libero sarà poi anche una festa del gusto: a partire dallo Street Food Festival che ospiterà in area scoperta 12 Truck da tutta Italia, pronti a rallegrare l’atmosfera con la loro simpatia, la bellezza dei veicoli e i profumi della migliore tradizione culinaria. Nei primi tre giorni di manifestazione lo spettacolo andrà avanti fino alle 23:00, con musica dal vivo e tanto buon cibo. Ma sul tema Food non è tutto: non mancheranno infatti entusiasmanti Cooking e Barbecue Show, con tutte le ultime tendenze alimentari nel settore delle grigliate. Infine il mondo “Young”: a farla da padrone saranno il Gaming Court– un’area di 300 m² interamente dedicata al gioco, con circa 40 postazioni interattive a disposizione per tornei e sfide irripetibili, e il magico universo vintage del Vinokilo Vintage Festival Bozen/Bolzano – supported by Tanzen ist auch Sport che accompagnerà Tempo Libero. Decine di espositori, workshop, ma soprattutto vestiti delle migliori marche da provare e acquistare direttamente…al chilo.

Insomma, impossibile resistere al richiamo di Tempo Libero!

Tempo Libero 2022:

• 22-25 aprile| 09:30-18:30 | venerdì ingresso gratuito su registrazione

• Street Food Festival tutti i giorni | ven-sab-dom fino alle ore 23:00

• Ticket online con scelta della giornata di visita | 5 Euro

• Ticket ridotto solo in cassa | over 7, under 16 e over 65 | 4 Euro

• Bambini fino a 6 anni ingresso gratuito

Con il tuo ticket online viaggi gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige.



Per i visitatori da fuori Provincia, la convenzione vale a partire da Salorno. Tutte le informazioni: www.fieramesse.com/tempolibero