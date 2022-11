Incredibile a Trento: spunta Mel Gibson al Castello del Buonconsiglio

Il grande attore di Hollywood premio Oscar sta facendo un tour per l'Italia: una decina di giorni fa era in Sicilia e due giorni fa a Como. Oggi è comparso al Castello di Trento

Il custode Fausto Rossi e Mel Gibson al Castello del Buonconsiglio

Contenuto sponsorizzato

TRENTO. Una decina di giorni fa era in Sicilia, due giorni fa è stato fotografato a Como e in Valsassina. Oggi Mel Gibson era a Trento. Dopo il via dei mercatini di Natale il grande attore di Hollywood ha scelto il capoluogo trentino per proseguire il suo tour in Italia. Il mitico ''Braveheart'' (filmone con il quale ha vinto anche l'Oscar come miglior regista) è entrato a visitare il castello in maniera molto discreta.

Occhiali da sole e barba un po' lunga, ha fatto il biglietto con dei familiari e si è messo a girare le sale finché non è stato riconosciuto da uno dei custodi delle struttura che si è avvicinato per chiedergli se fosse davvero lui. Una volta ''smascherato'' la sorpresa per tutti è stata enorme e anche l'emozione. Il custode Fausto Rossi è anche riuscito a farsi scattare una foto. Poi è stato il turno di alcuni visitatori che si sono fatti dei selfie con lui (molto disponibile e gentile).

Un momento da ricordare per tutto il personale del Castello e un'ottima pubblicità indiretta. Gibson ha un grande rapporto con l'Italia visto che già in passato aveva girato nel nostro Paese, in Basilicata la ''Passione di Cristo''. PalermoToday, che ne ha seguito le mosse in Sicilia due settimane fa, spiegava che l'attore starebbe girando il Paese per cercare dei luoghi e set per il suo prossimo film. Non si sa, dunque, se il tour italiano sia solo una vacanza di piacere o anche un viaggio di lavoro. Quel che è certo è che ha lasciato a bocca aperta quanti hanno avuto la fortuna di incontrarlo oggi a Trento rendendo un po' più speciale la già bellissima gita al Castello del Buonconsiglio.