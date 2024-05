La star Jared Leto in Italia fa tappa in Alto Garda fra passeggiate sul lungolago e arrampicata

Al centro foto "Mmove"

RIVA DEL GARDA. Ha entusiasmato moltissimi fan trentini e non solo la notizia della presenza di Jared Leto nella zona della Busa. Ad annunciarla sono stati in particolare i referenti di "Mmove", prima scuola di alpinismo dell'Alto Garda che offre differenti tipi di esperienze (dalla canoa alla scalata).

A contattare la realtà trentina di recente è stato proprio l'attore, front man del gruppo "Thirty Second To Mars", cantautore e regista Jared Leto, che ha deciso di dedicarsi alla scalata, apprezzando così al meglio gli scorci naturali presenti in Trentino e in particolare nella zona del lago di Garda.

Il cantante ha soggiornato all'hotel Lido Palace di Riva, che si è occupato di organizzargli una gita telefonando alla scuola "Mmove" di Prabi di Arco. Vestitosi con abiti tecnici acquistati in zona, Leto si è dilettato nel trekking e arrampicata lungo la ferrata del Rio Sallagoni, per poi scegliere di concludere la giornata prima con una passeggiata nel centro storico di Arco e poi ancora sul lungolago a Riva del Garda.