Trento Summer Festival: in arrivo in piazza Duomo Francesco Gabbani e Gianna Nannini

TRENTO. Dopo Vasco Rossi arriveranno Gianna Nannini e Francesco Gabbani che saranno protagonisti del Trento Summer Festival. I due cantanti si esibiranno in piazza Duomo il 29 e 31 luglio.

Nannini sta girando l'Italia con “In Teatro Tour 2022” con la direzione musicale di Davide Tagliapietra. Ad accompagnarla “Laband” composta dallo stesso Davide Tagliapietra alle chitarre, Christian Riganò alle tastiere, Steve Barney alla batteria e Milton McDonald alle chitarre.

Un concerto elettro acustico con una scaletta che comprende i brani più recenti come "La Differenza" e “Motivo”, estratti dall’ultimo album di inediti “La Differenza”, e le hit che hanno segnato la carriera della rocker come "Sei nell’anima" e "Bello e impossibile". Tra il tour nei teatri e quello estivo, l’appuntamento in Trentino è quello previsto per il 31 luglio.

Il Festival ideato da Roland Barbacovi e Alessandro Raffaelli ormai è diventato un'appuntamento fisso nell'estate Trentina. Per questa settima edizione che avrà luogo dal 29 al 31 luglio in Piazza Duomo ci sono attesissimi protagonisti. Oltre a Gianna Nannini ci sarà, infatti, il 29 luglio, Francesco Gabbani.

Prevendita dei biglietti avrà inizio martedì 17 maggio dalle ore 12.00 a Trento con Radio Dolomiti, Apt, Promoevent oppure su internet con www.ticketone.it. In provincia di Bolzano in tutte le librerie Athesia.