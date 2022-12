''Vorrei un camion dei pompieri'', il palloncino vola per 250 chilometri e la letterina di un bimbo di 3 anni arriva ai vigili del fuoco: ''Eccolo, con un sogno per te''

Il palloncino è stato lanciato dalla provincia di Como ed è arrivato fino a Pordenone dove tra le campagne un signore ha raccolto la letterina scritta da Jonathan per Gesù Bambino. L'ha portata ai pompieri che per la Vigilia gli faranno arrivare a casa un'autoscala con tanto di messaggio di speranza

PORDENONE. Sì lo sappiamo, siamo un po' fuori dalla nostra ''giurisdizione''. La notizia non riguarda direttamente il Trentino o il Bellunese, o il Garda, l'Alto Adige o l'Alto Veronese, Vicentino, Trevigiano. Siamo a Pordenone ma ci è sembrata una storia talmente bella che non potevamo non raccontarla. Un palloncino che da un paesino della provincia di Como attraversa mezzo nord Italia (e allora ecco che probabilmente una scappatina anche nelle zone ce l'ha fatta) e arriva, dopo qualche vicissitudine, tra le mani del comandante dei vigili del fuoco di Pordenone. All'interno la richiesta di un bimbo di 3 anni rivolta a Gesù Bambino: ''Vorrei il camion dei pompieri''. Ed ecco che i vigili del fuoco si sono attivati e il piccolo Jonathan, per la vigilia di Natale, riceverà quanto chiesto con tanto di risposta.





Uno speciale regalo dei vigili del fuoco di Pordenone: ''Ciao! La tua letterina è arrivata a Pordenone e abbiamo pensato di mandarti l'autoscala giusta per te, assieme a un sogno per ogni notte: tu e l’autoscala che crescete assieme e un giorno, da grande, magari sarai anche un Vigile del Fuoco e l'autoscala, stavolta quella vera, potrai farla vedere a tutti i bambini. Buon Natale!!!”.

La vicenda i pompieri della cittadina del Friuli Venezia Giulia l'hanno raccontata sui loro canali social. Spiegano della lettera da loro scritta ''indirizzata a Jonathan, un bambino di tre anni che nei giorni scorsi da un paese in provincia di Como aveva affidato a un palloncino una lettera indirizzata a Gesù bambino in cui esprimeva il desiderio di avere per regalo “il camion dei pompieri”, e porta la firma dei vigili del fuoco di Pordenone e del loro comandante. Ma non è sola, perché accompagna proprio un camion dei pompieri, in particolare un’autoscala, messa a disposizione dall’Associazione Vigili del fuoco di Pordenone''.

''Tutto è cominciato ieri - spiegano ancora i vigili del fuoco - quando una persona ha ritrovato nei campi ciò che rimaneva della lettera originale attaccata a un palloncino azzurro sgonfio e dopo averla letta ha deciso di consegnarla ai vigili del fuoco del comando di Pordenone, che subito si sono attivati per rispondere a questa insolita richiesta pervenuta da centinaia di chilometri di distanza. Ora il pacco regalo è in corsa verso la casa del bambino, dove verrà consegnato alla vigilia di Natale, e non è difficile immaginare quale effetto sortirà questa sorpresa''.