Dal maestro giapponese Iura Takashi all'arte della composizione floreale: tornano le manifestazioni di Arcobonsai e Arcofiori

Dopo il successo della manifestazione della XXXVI Arcobonsai e della XXIII ArcoFiori, Arcobonsai Club del Garda Trentino si è attivato da subito per organizzare nel primo week end di maggio l’edizione 2023. Ecco il programma

ARCO. Archiviata la manifestazione della XXXVI Arcobonsai e della XXIII ArcoFiori, Arcobonsai Club del Garda Trentino si è attivato da subito per organizzare nel primo week end di maggio l’edizione successiva. Nelle giornate da venerdì 5 alla domenica 7 maggio nelle sale del Casinò Municipale, nei giardini circostanti e al Palatennis si svolgeranno le mostre, le dimostrazioni ed il mercato come da programma.

Dopo due anni di rinvii a causa della situazione pandemica, finalmente in maggio avremo la possibilità di ospitare il maestro giapponese Iura Takashi che, accompagnato dal suo allievo Yuuki Kobayashi darà una dimostrazione delle sue capacità interpretative dell’arte bonsai che, per quanto riguarda in particolare i ginepri, gli è riconosciuta tra le maggiori del mondo. Il maestro, ancora molto giovane rispetto a quanto di norma ci si aspetta, è già stato nostro ospite 6 anni fa, riscuotendo un notevole successo tra gli amatori.

Detto del maestro giapponese, riproponiamo la tradizionale ed entusiasmante gara di lavorazione di una pianta per l’assegnazione del Trofeo Arcobonsai giunta alla XXI^ edizione nella quale si sfideranno prima 20 Istruttori Bonsai e poi 20 Club di Bonsaisti italiani.

Come sempre non mancherà la componente culturale che è stata, e rimane, il filo rosso della manifestazione. Si potrà così assistere alle relazioni di Luca Bragazzi, di Massimo Bandera, di Silvia Orsi con il kusamono, Paolo Mariotti con il kokedama, Eugenio Marsilli, responsabile per lo Iaido (l’arte dell’estrazione della spada) della Cik (Confederazione Italiana Kendo), con la progettazione delle piante da parte degli Istruttori Carlo Cipollini e Adriano Bonini.

Si potrà anche assistere alla relazione- dimostrazione della Scuola Chapter Ohara Ikebana Venezia: la cultura della composizione floreale, con i workshop di realizzazione di ikebana.

Anche per questa edizione l’Associazione Nazionale dei Suiseki, A.I.A.S., allestirà una mostra di queste bellissime pietre e, ovviamente, ci sarà nel salone del Casinò la mostra dei bonsai.

Le lavorazioni delle piante e la cena campagnola troveranno la loro collocazione al Palatennis di Via Pomerio grazie alla grande disponibilità offerta dal Circolo Tennis di Arco.

Come noto Il Convegno viene organizzato, unitamente alla concomitante manifestazione ArcoFiori, mostra mercato del florovivaismo e dei prodotti locali derivanti dall'agricoltura e allevamento che è arrivata alla sua XXIV^ edizione.

Anche per l’edizione 2023 abbiamo scelto di avere il supporto retribuito di Assocentro che, sulla base del programma e delle indicazioni di Arcobonsai, curerà la parte commerciale. E’ stata una scelta dettata dalla necessità di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza per le quali Assocentro, organizzando altre manifestazione, gode di una ricostituita struttura.

Verrà quindi riproposta la Mostra-mercato di bonsai e attrezzature unitamente ad ArcoFiori con il mercato di prodotti locali derivanti dall’agricoltura e dall’allevamento. Sono stati ben 70 gli operatori economici che hanno partecipato alla passata edizione provenienti da tutta Europa.

Il numero dei partecipanti e la qualità dei prodotti offerti fanno della mostra mercato di Arcobonsai uno dei più importanti avvenimenti europei del settore. Riproporremo i punti di ristorazione gestiti dal Volontariato, con il Villaggio del Gusto e quello dei Sapori Trentini.