Ignazio e Cecilia, c'è aria di rottura? La coppia insieme a cena con alcuni amici trentini

Nei giorni scorsi si sono inseguite le voci di una possibile separazione fra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Voci che però sarebbero state smentite nelle scorse ore, i due sono stati ripresi assieme a degli amici trentini in un ristorante a Milano. A confermare che non vi sarebbe alcuna rottura anche il manager dell'ex ciclista

TRENTO. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati? Da giorni si stanno inseguendo le voci della rottura fra una delle coppie più in vista del momento ma a quanto pare non sarebbe così

Nelle scorse ore, infatti, i due sono stati avvistati a Milano in un ristorante a cena assieme a degli amici di Trento dove l'atmosfera era tutt'altro di separazione. Seduti al tavolo tra chiacchiere, buon cibo e momenti di divertenti.

Non sembrano quindi esserci separazioni in vista e nemmeno tradimenti. Tra le ipotesi ventilate nelle ultime ore ci sarebbero state solo delle incomprensioni legate al fatto che Cecilia Rodriguez si apparsa senza l'anello di fidanzamento che le era stato dato da Moser. Una situazione che avrebbe fatto scoppiare i gossip tanto da parlare di "matrimonio saltato" e di "tradimento" da parte di Moser. Tutte cose evidentemente ben lontane dalle realtà e smentite da questa cena insieme.

Ad intervenire a spiegare quello che è successo è stato anche l'agente dell'ex ciclista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip spiegando sulle pagine del Corriere del Veneto, che Cecilia Rodriguez fa da testimonial a vari brand e che probabilmente per uno shooting o per impegni lavorativi, ha dovuto togliere tutti i gioielli e in qualche sua story è apparsa senza anello.

Ed è sempre l'agente che getta acqua sul fuoco dicendo che Cecilia e Ignazio “sono umani e hanno avuto una discussione” come può capitare a tutti ma che non vi è stato alcun genere di tradimento e tanto meno di cacciata da casa.