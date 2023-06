A tavola a caccia dell'anima gemella fra danze e bigliettini scritti a penna, è la cena dei single l'idea di Celestino Costa: "Vorremmo farla anche in Trentino"

Cena dei single all’albergo ristorante Al Moro di Mel, Belluno

BELLUNO. Un 'format' per incontrare la propria anima gemella (o anche solo trascorrere una piacevole serata all'insegna di danze e divertimento) ideato per riempire non soltanto le sale di un ristorante in tempi di crisi ma anche per unire le persone. È l'idea avuta nel 2009 dal ristoratore Celestino Costa, che negli anni l'ha trasformata in un lavoro a tempo pieno: "Oggi siamo diventati un grande gruppo che conta 140mila 'partecipanti' provenienti da tutta Italia", anticipa l'uomo a Il Dolomiti.

"Ho un ristorante a Massa Lombarda, in Provincia di Ravenna, oggi gestito dai miei figli - spiega Costa -. Nel 2009, a causa della crisi, avevo cominciato a pensare a cosa potessi fare per tenere viva l'attività. Così, avevo deciso di organizzare una cena dedicata ai single, che aveva fin da subito riscosso grande successo". Si tratta di una tipologia di evento negli anni rimasta invariata: "Chi prenota mi fa sapere il proprio nome e quanti anni ha, anche indicativamente, ed io provvedo ad organizzare in anticipo i tavoli dividendo le persone in base alla loro età", premette.

Si è creato così un vero e proprio gruppo delle "Serate dei single in tour", che conta numerosissimi partecipanti, "spesso disposti anche a prendere l'aereo pur di raggiungerci: ormai, organizziamo una media di 4 o 5 eventi a settimana". L'ultimo, tenutosi all'albergo ristorante Al Moro di Mel, in Provincia di Belluno. "Sono i locali a cercare noi e anche nel caso di Mel è stato uno dei nostri 'single' a consigliare a un amico ristoratore di organizzare qualcosa nella sua struttura".

Oltre ai tavoli organizzati dividendo i partecipanti per età, a caratterizzare le serate dei single ci sono "i numeri: a ognuno assegno il suo - spiega l'imprenditore romagnolo - accanto ai foglietti e alle penne. Se si individua una persona seduta a un altro tavolo che si ritiene interessante le si può scrivere un biglietto, firmandosi con il proprio numero. Sarò poi io a raccogliere i vari bigliettini e a portarli al destinatario o alla destinataria".

Durante le cene, che prevedono sempre differenti portate, non mancano "le mie interviste con il microfono con fare ironico o goliardico e le mie esibizioni 'trash'". Non mancano poi momenti dedicati al ballo, "partendo dal liscio per poi arrivare alle danze 'da discoteca' dopo le 11, quando il pasto è ormai concluso - racconta Celestino -. Siamo stati davvero ovunque in Italia e sono davvero molte le storie di fidanzamenti che potrei raccontare: ho fatto da testimone a diverse coppie (formatesi grazie alle cene di Costa ndr) nel giorno delle loro nozze".

Un desiderio per il futuro? "Non siamo mai stati chiamati in Trentino - ammette l'imprenditore -. E devo dire che ci piacerebbe molto andarci: se qualche albergo o ristorante fosse interessato a 'provare' il nostro format, saremo a disposizione per organizzare una serata".