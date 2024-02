Dall'alluvione in Emilia Romagna al concerto di Vasco, 12 mesi di grande impegno per i 600 volontari dei Nuvola: "Puntiamo sugli under 30 e under 40 per guardare al futuro"

I Nuvola si sono riuniti in assemblea per tracciare un bilancio dell'anno scorso e delineare il futuro dell'associazione