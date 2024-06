Giovane coppia trova facilmente casa in Trentino: non è fantascienza, è “Casa a prima vista” in onda su Real Time

TRENTO. Due giovani ragazzi trentini innamorati in cerca di casa: la questione abitativa è un grande tema del capoluogo e del territorio provinciale, ma in questo caso la ricerca di Martina e Francesco ha avuto un lieto fine senza particolari complicazioni.

Anche perché era tutto parte di una puntata del programma tv, peraltro molto seguito, “Casa a prima vista”, format del canale Real Time che mette in competizione tre agenti immobiliari impegnati a far trovare ai “protagonisti” delle varie puntate la casa dei loro sogni.

In ballo per la coppia trentina c'erano tre soluzioni a Trento città, Povo e Mezzocorona: a far pendere l'ago della bilancia per l'una o per l'altra proposta, oltre agli usuali canoni di scelta di una casa come location, metratura, stanze. spazi, vista, c'era anche l'opinione dall'alto peso specifico di Taila Gennaro, il coniglietto della coppia. Non sveliamo l'esito finale per chi vorrà magari rivedersi la puntata, in salsa trentina, di “Casa a prima vista”, recuperabile sulle piattaforme streaming del canale tv.