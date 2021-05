Il Trento calcio femminile batte 6-0 il fanalino di coda ma il Brixen resta in scia alle gialloblù

Una gara a senso unico per la truppa di Massimo Spagnolli a Torri di Quartesolo in provincia di Vicenza. Il Brixen tiene il passo delle gialloblù

TRENTO. Rotonda vittoria per il Trento calcio femminile a Torri di Quartesolo in provincia di Vicenza. Un successo per 6-0 contro il fanalino di coda del campionato di serie C.

Una gara a senso unico per la truppa di Massimo Spagnolli, la partita è stata sbloccata dopo mezz'ora da Poli. Il raddoppio arriva poco dopo con Rosa.

A chiudere definitivamente i giochi pensa Alessandra Tonelli tra fine primo tempo e inizio della seconda frazione.

Sono le marcature di Daprà e Chemotti a rendere il punteggio più rotondo per il 6-0 definitivo.

Il Trento si prepara ora all'arrivo del Vittorio Veneto, domenica prossima a Mattarello. In classifica intanto solo il Brixen sembra tenere il passo delle gialloblù e il secondo posto appare una questione regionale.

CLASSIFICA: Cortefranca 47*, Trento calcio femminile 42, Brixen 40, Venezia 38, Padova 32*, Triestina 30, Unterland Damen 27, Vittorio Veneto 26*, Atletico Oristano 14*, Accademia Spal 11, Isera 8, Portogruaro 7*, Le Torri 4*

* una partita in meno

LE TORRI - TRENTO CALCIO FEMMINILE 0 - 6

Reti: 32' Poli; 37' Rosa, 45'+2' Tonelli A., 47' Tonelli A., 67' Daprà, 90'+4' Chemotti

Le Torri: Dal Dosso, Dal Molin, Tavoso, Rama, Mabiglia (67' Della Rossa), Calandra (67' Antonucci), Dal Toe, Urlando, De Gregori (74' Miotti), Bonvicini, Magnabosco (85' Castillo Peralta)

Trento: Callegari, Bertamini (70' Lenzi), Tonelli L., Varrone (57' Battaglioli). Chemotti, Maurina, Poli (53' Lucin), Fuganti, Rosa (57' Pasqualini), Tonelli A. (53' Daprà), Rovea.