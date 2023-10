Il Trento calcio femminile cala il poker contro la Spal: "Non dobbiamo guardare alla classifica ma al nostro cammino"

Foto di Daniele Panato

TRENTO. Il Trento calcio femminile cala il poker sulla Spal, successo rotondo per le trentine nella gara valida per la settima giornata di serie C. A segno Pavana, Baldo, Rosa e Tonelli.

"Siamo ripartititi dalla prestazione con il Villorba, avevamo raccolto meno di quello che meritavamo, soprattutto per la prestazione fatta", commenta coach Mauro Perina. "Oggi siamo partiti molto bene, sembrava il proseguimento della scorsa gara. Siamo stati brave a chiudere il primo tempo in vantaggio e a rientrare gestendolo. Le reti arrivate da azioni corali? È dal primo giorno di ritiro che il concetto che portiamo avanti è quello di “squadra”, di “giocare a calcio”, possibilmente un bel calcio. Credo che il gol su questo tipo di azione non sia casuale. La classifica? Ho detto alle ragazze di non guardala. Ho appena saputo della vittoria del Merano, che è una squadra costruita per vincere, ma detto questo noi dobbiamo guardare al nostro cammino"

Fin da subito il Trento indirizza il match sui binari giusti. Le gialloblù sono pericolose fin da subito, prima Pavana calcia sulla traversa al 5 minuto e segna il vantaggio al 7 minuto con un colpo di testa su assist di Baldo. Il pallino del gioco è rimasto alle padrone di casa per il resto della ripresa, salvo rarissime eccezioni. L’unica occasione concreta della Spal, nella prima frazione di gioco, è con un tiro di Jaszczyszyn in contropiede, che non è riuscito a impensierire Rubinaccio.

La ripresa si apre seguendo il canovaccio del primo tempo. Dopo qualche minuto il Trento, già alto con il pressing trova il raddoppio: Lucin serve Morleo, che a sua volta crossa per la Baldo, capace di sorprendere il portiere con un pallonetto, che al 51esimo fissa il risultato sul 2-0. Cinque minuti più tardi Rosa cala il tris. L’attacco trentino dilaga poi, con Mascanzoni che si procura un rigore, concretizzato da Tonelli, capace di spiazzare il portiere per fare 4-0 al 63esimo.

In conclusione, la Spal, riesce a trovare un gol, di Jaszczyszyn, all’80esimo, per sigillare il risultato sul definitivo 4-1.

"Sono contenta per il gol, per un attaccante è importante. A prescindere da questo quello che conta è che la squadra vinca, bisogna continuare così, abbiamo segnato tanto. È stata una grandissima prestazione, dopo il pareggio della scorsa domenica volevamo riscattarci, volevamo una bella prestazione e oggi abbiamo espresso un bel gioco, bisogna anche saper soffrire. Ripartiamo e ci prepariamo per la prossima", dice Giulia Rosa mentre Carlotta Baldo conclude: "Sono soddisfatta e contenta per il gol, ma è stata un’azione di squadra, quello che proviamo in allenamento, dalle rotazioni al centro a cercare la profondità, quando il gol arriva così è una soddisfazione per tutta la squadra. È uno degli obiettivi che ci siamo dati all’inizio della stagione come squadra, staff, società: divertirci partita per partita. La strada è questa, è quello che cercheremo di fare in settimana per essere ancora pronte e divertirci domenica prossima a Trieste".

TRENTO CALCIO FEMMINILE- SPAL 4-1

Reti: 7’ Pavana (T), 51’ Baldo (T), 56’ Rosa (T), 63’ Tonelli (T), 80’ Jaszczyszyn (S)

TRENTO CALCIO FEMMINILE: Rubinaccio, Pavana (68’ Antolini), Lucin (’79 Ruaben), Mascanzoni (’79 Greguoldo), Baldo, Rosa, Tomasi, Tonelli, Morleo, Lucchetta (64’ Pisoni), Bertamini

A disposizione: Bertoldi, Parisi, Bojenco, De Pellegrini, Sartori

Allenatore: Mauro Perina

SPAL: Pacella (79’ Dal Fra), Loberti, Hassanaine, Grassi, Jaszczyszyn (’89 Parlascino), Dal Brun, Filippini (60’ Tinelli), Orsini, Zanini, Nicola, Carli

A disposizione: Barison, Moreira, Orlandi

Allenatore: Rossi Leonardo

ARBITRO: Zantedeschi (Biagi-Jezong)

AMMONIZIONI: 19’ Pavana (T), 51’ Baldo (T)

NOTE: Campo in ottime condizioni. Recupero 1’ e 3’.