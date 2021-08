Redival e Dro Alto Garda in campo per la #ForzaDiegoCup2021 e Diego Canella. E arriva anche il messaggio di Roberto Baggio

A sinistra il messaggio di Roberto Baggio, a destra un momento della #ForzaDiegoCup2021 andata in scena domenica a Celledizzo di Pejo

CELLEDIZZO DI PEJO. Hanno deciso di ribattezzarla #ForzaDiegoCup2021, a cui seguiranno certamente l'edizione 2022, 2023, 2024... L'idea è venuta qualche mese fa a Roberto Andreatta, Direttore Generale del Dro Alto Garda, che a in val di Pejo aveva già incontrato Diego Canella, lo sfortunato portiere della Redival, vittima quattro anni or sono di un gravissimo incidente sul campo da calcio di Mezzolombardo, durante una partita del campionato di Seconda Categoria.

Da quel momento la vita di Diego e della sua famiglia è cambiata radicalmente: mamma Luciana e le sorelle Federica e Irene hanno dimostrato sin da subito un'incredibile forza d'animo, supportate dalla Redival e da tutto il movimento calcistico regionale, che si è stretto attorno al "portierone" più forte di tutto il Trentino Alto Adige.

"Avevo già conosciuto Diego, la mamma e le sorelle - racconta Andreatta, passato ora dietro la scrivania dopo tantissimi anni trascorsi sul campo come allenatore - qualche mese fa, quando i ragazzi dell'Associazione Goalkeapers avevano consegnato alla famiglia Canella l'assegno di 10mila euro, ricavati dalla lotteria organizzata per raccogliere fondi per contribuire alle cure di Diego. Sono rimasto in contatto con Katia Gabrielli, la presidentessa della Redival, e abbiamo deciso di organizzare un torneo. Per noi del Dro Alto Garda è stata una giornata indimenticabile: siamo saliti in val di Pejo al mattino, ci siamo allenati, poi pranzo tutti assieme e nel pomeriggio abbiamo dato vita a questa amichevole con la Redival, purtroppo a porte chiuse. È stato un bellissimo momento di sport, abbiamo regalato a Diego una maglietta e poi è arrivata la splendida sorpresa degli auguri di Roby Baggio".

All'evento ha presenziato anche il Consigliere del Comitato Provinciale Autonomo di Trento della Figc Roberto Bertelli e il Presidente del Comitato Provinciale di Trento dell'Aia Giorgio Daprà, che ha messo a disposizione - in forma gratuita - la terna arbitrale.

"Daprà ha mostrato una sensibilità non comune - conclude Andreatta - e, per dare un tocco d'ufficialità alla partita, ci ha "regalato" la terna arbitrale e non è cosa da poco. Grazie anche alla Figc per aver presenziato e noi speriamo di aver regalato a Diego e alla sua famiglia un pomeriggio di serenità e di attenzione, con la promessa di rivederci l'anno prossimo e, magari, rendere questo torneo ancora più bello e partecipato".

Bellissima la dedica, infine, che i ragazzi del Dro Alto Garda hanno scritto sulla maglietta da portiere che hanno donato a Diego.

"Un giorno la paura bussò alla porta. Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno". Perfetta per Diego, un combattente con la C maiuscola.