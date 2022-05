A val di Sole BikeFest si va a scuola di downhill con Luca Masserini e la Gravity school

La val di Sole lancia la stagione del bike con un festival: sabato 4 e domenica 5 giugno le giornate dedicate ai mini-corsi per bambini e adulti, per migliorare le proprie skills e vivere grandi emozioni in sicurezza

Foto di Giacomo Podetti

MALE'. Ci saranno anche Luca Masserini e la sua Gravity School al festival della mountain bike in val di Sole. La kermesse è in agenda per sabato 4 e domenica 5 giugno con le giornate dedicate ai mini-corsi per bambini e adulti, per migliorare le proprie skills e vivere grandi emozioni in sicurezza.

Tante le opportunità in programma al Val di Sole BikeFest, l’evento che accompagnerà proprio l’apertura stagionale del Bike Park a Commezzadura (Qui info e programma).

Al BikeFest sarà presente, inoltre, la Gravity School di Luca Masserini, vera e propria eccellenza tra le scuole di Mtb, che offre ai suoi allievi esperienze indimenticabili e varie tipologie di corsi, disponibili sia per adulti che per bambini, e con diversi livelli tecnici.

La Gravity School sulle piste del Bike Park di Commezzadura offrirà un programma di mini-corsi di due ore. In entrambe le giornate, dalle 9.30 alle 11.30 è in programma un corso per adulti di livello base-medio, dalle 10.30 alle 12.30 scenderanno in pista i corsisti di livello medio-avanzato. Nel pomeriggio toccherà invece ai bambini, dalle 14 alle 16, e nuovamente alla fascia adulta di livello medio-avanzato, dalle 15 alle 17.

Il costo per partecipare a ciascun mini-corso è di 15 euro, destinati a coprire le spese assicurative (Info e prenotazioni: [email protected]).

Il Bike Park Val di Sole, che sarà teatro anche del gran finale di coppa del Mondo di Mountain Bike dal 2 al 4 settembre prossimo, offre quattro tracciati tecnici e appassionanti. Tre sono le piste rosse, Wild Grizzly, Golden Eagle e White Wolf, mentre è classificata come nera la leggendaria Black Snake.

Dopo l’apertura straordinaria del primo weekend di giugno, gli impianti di Daolasa torneranno in attività da sabato 11 giugno a domenica 25 settembre. Sabato 11 giugno aprirà le porte ai visitatori anche il Bike Park Pontedilegno-Tonale, primo bike park family-friendly del Trentino grazie alla sua proposta flow e accessibile anche ai più piccoli.