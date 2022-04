Si avvicina l'Imba Europe summit in val di Sole, un appuntamento che segna l'avvio della stagione della mountain bike

Il Bike Park di Commezzadura offrirà il primo week end di apertura straordinaria dal 2 al 5 giugno, in coincidenza con Imba Europe Summit 2022. Per la prima volta, il Bike Park sarà aperto con orario continuato ad agosto. Da sabato 11 giugno apertura tutti i giorni anche per il Bike Park Pontedilegno-Tonale

Il Bike Park Pontedilegno-Tonale è il primo bike park family-friendly del Trentino (Foto di Giacomo Podetti)

MALE'. Meno di due mesi e in val di Sole scatterà una nuova stagione estiva all’insegna delle ruote grasse. Non potrebbe essere altrimenti per una valle ormai abituata a respirare l’atmosfera della grande mountain bike in ogni sua declinazione.

Da giovedì 2 giugno, giornata delle celebrazioni della Repubblica, a domenica 5 giugno, la stagione scatterà ufficialmente con un’apertura straordinaria del Bike Park Val di Sole di Commezzadura, in un weekend particolarmente ricco per tutti gli appassionati delle due ruote, gravity e non soltanto.

Dall’1 al 4 giugno, la Val di Sole ospiterà infatti l’edizione 2022 di Imba Europe Summit a Folgarida, mentre dal 3 al 5 giugno è in programma Val di Sole BikeFest, la grande festa delle due ruote che avrà il suo cuore proprio a Daolasa di Commezzadura.

Val di Sole BikeFest è una tre giorni unica e speciale, nella quale ogni tipologia di biker troverà la proposta perfetta per immergersi in un territorio dalle infinite ricchezze e ideale per essere scoperto in bicicletta: dai bike test alle esclusioni guidate, dalle aree food&drink agli eventi dedicati ai giovani e molto altro.

L’apertura straordinaria del Bike Park Val di Sole coincide anche con l’apertura estiva del Rifugio Alpe Daolasa, che a oltre 2.000 metri di quota rappresenta un punto di riferimento per i fruitori degli impianti solandri.

A partire da sabato 11 giugno e fino a domenica 25 settembre, gli impianti del Bike Park Val di Sole accoglieranno i visitatori tutti i giorni (dalle 8.30 alle 12.45 e dalle 14 alle 17.15) con la sola eccezione del mese di agosto (dall’1 al 31), quando il Bike Park osserverà per la prima volta un orario continuato (dalle 08.30 alle 17.15).

Le telecabine Daolasa 1 (aperta fino al 25 settembre) e Daolasa 2 (aperta fino al 18 settembre) permetteranno l’accesso diretto al Bike Park Val di Sole.

Sabato 11 giugno aprirà le porte agli appassionati anche il Bike Park Pontedilegno-Tonale, primo bike park family-friendly del Trentino grazie alla sua proposta flow e accessibile anche ai più piccoli. Il Bike Park Pontedilegno-Tonale osserverà un orario continuato, dalle 08.30 alle 16.30, fino alla chiusura di domenica 11 settembre.

Chi ama il gravity dall’alto tasso tecnico, con il sogno di emulare le gesta dei campioni del Downhill in attesa di vederli dal vivo in occasione del Gran Finale di Coppa del Mondo di Mountain Bike (2-4 settembre), troverà pane per i suoi denti sui quattro tracciati del Bike Park Val di Sole.

Tre sono le piste rosse, Wild Grizzly, Golden Eagle e White Wolf, quest’ultima ridisegnata lo scorso anno e apprezzatissima dagli appassionati, mentre è classificata come pista nera la Black Snake, il leggendario tracciato che ha assegnato i titoli di Campione del Mondo di Downhill nel 2021 e che decreterà il vincitore della Coppa del Mondo 2022 nel settembre prossimo.