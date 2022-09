Dopo la cronoscalata serale intitolata a Charly Gaul, Trento attende le gare clou del Mondiale per cicloamatori

Il Monte Bondone sarà protagonista delle due prove più attese del Mondiale Uci Gran Fondo in Trentino. Attesi al via al quartiere Le Albere 1.537 iscritti. Un atleta della rappresentativa della Mongolia era stato vittima di un malore nella giornata di venerdì, ricoverato in condizioni stabili all'ospedale

TRENTO. Penultima giornata a tinte iridate per Trento, sede dei Mondiali Uci Gran Fondo 2022, con l'attesa che sale per le gare clou sulle strade trentine per gli ospiti arrivati da 60 Paesi.

La giornata di sabato 17 settembre è stata dedicata alle ultime operazioni preliminari in vista dell’appuntamento più atteso, quello di domenica, quando 1.537 atleti (1.274 uomini e 263 donne) si troveranno al cospetto del Monte Bondone per inseguire un sogno iridato.

Due le distanze in programma: la Granfondo da 143,8 chilometri e 3.900 metri di dislivello, frutto di una triplice scalata del Monte Bondone. La prima volta, gli atleti dovranno salire da Aldeno verso l’altopiano delle Viote; seguiranno 20 chilometri di discesa verso Calavino e un falsopiano prima di imboccare il secondo versante, stavolta da Sopramonte.

Giunti in vetta gli atleti si rilanceranno in picchiata verso Lasino e Calavino, e ripasseranno per Terlago prima di affrontare ancora la salita regina dal versante di Sopramonte. Questa volta, però, la scalata si fermerà a Candriai, dove gli atleti svolteranno per affrontare la tecnica discesa di Sardagna e gli ultimi 13 chilometri verso il traguardo.

La Mediofondo (86,8 chilometri, 2.218 metri di dislivello) seguirà un andamento identico fino a due terzi di gara: affrontando il versante del Bondone da Sopramonte, gli atleti svolteranno in questo caso subito verso Candriai e il traguardo.

La partenza per tutti gli atleti è prevista per le 10, con i primi arrivi sulla distanza breve attesi per le 13.15 e quelli sulla massima distanza attorno alle 15.30. Dalle 10 il quartiere Le Albere, sede di partenza e arrivo, si animerà grazie alla presenza della Radio Partner VivaFM e la pump track powered by Sportler. Dalle 13.30 inizierà il pasta party, mentre alle 16.30 sarà il momento della consegna delle maglie iridate ai nuovi campioni del mondo.

Il Monte Bondone è stato però protagonista anche della giornata di sabato grazie alla Cronoscalata Charly Gaul Monte Bondone powered by Sportler, aperta anche agli atleti non qualificati all’evento Mondiale. I partecipanti si sono cimentati al tramonto in una prova individuale sul versante del Monte Bondone da Sardagna a Vason (13,6 chilometri), quello reso celebre dall’impresa di Charly Gaul al Giro d’Italia del 1956.

Il sabato di Trento ha portato anche un sospiro di sollievo. Al termine del Team Relay di venerdì sera, un atleta della rappresentativa della Mongolia era stato vittima di un malore, risultato in un arresto cardiaco. Prontamente soccorso dal personale medico dell’evento, l’uomo è stato ricoverato presso l’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è attualmente monitorato ma in condizioni rassicuranti.