Il ciclista Matteo Trentin positivo al Covid, salterà il Tour de France

Bettiniphoto - campionati europei ciclismo Trentino 2021

TRENTO. Un colpo di sfortuna per tutti gli appassionati di ciclismo e soprattutto per i tifosi di Matteo Trentin che purtroppo è risultato positivo al Covid e per questo dovrà saltare l’edizione 2022 del Tour de France.

A pochi giorni dal via infatti, il ciclista 32enne trentino è stato costretto a fermarsi per via delle positività. Impossibile recuperare per tempo.

Un vero peccato anche perché il ciclista originario di Borgo Valsugana nelle scorse edizioni si era aggiudicato tre tappe (l’ultima nel 2019).

La sua squadra, la Uae Emirates, ha scelto di sostituirlo con lo svizzero Marc Hirschi.