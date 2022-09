Il Cus UniTrento calcio vuole ripartire dopo la sconfitta contro il Bagolino, gli universitari a caccia dei primi tre punti contro la Dolasiana

Foto di Barbara Pacetta

TRENTO. Dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, il Cus UniTrento calcio è chiamato a riscattarsi nel match in programma domani, domenica 18 settembre, alle 19.30 al Campo sportivo Cristo Re contro la Dolasiana.

La prima giornata del Girone A della Seconda categoria trentina ha visto la squadra allenata da mister Pavan cadere sul campo del Bagolino (Qui articolo).

La prestazione è stata tanto buona sul piano del gioco quanto complicata sul paino fisico e mentale. Nonostante le numerose occasioni create nel corso della partita, la scorsa domenica il Cus UniTrento calcio non è riuscito a concretizzare e, forse, è proprio da qui che sarebbe necessario ripartire.

Gli allenamenti di questa settimana, utili soprattutto per smaltire i carichi di lavoro della preparazione, hanno avuto l’obiettivo di analizzare gli errori (anche rivedendo i punti salienti della prima partita) e di concentrarsi su ciò che c’è da migliorare. I dettami tattici dell’allenatore sono ormai abbastanza chiari anche per questa stagione e, con la squadra al completo, si potrà constatare quanto il Cus UniTrento calcio possa essere competitivo in questo girone.

Si prospetta quindi un match divertente e in cui già si potranno ottenere diverse risposte. I ragazzi di mister Pavan hanno già affrontato quest’anno la Dolasiana nella seconda giornata della Coppa Trentino, vincendo per 2-0 grazie alle reti di Loreto e Salvadore.

Con il giusto atteggiamento in campo e mantenendo una certa lucidità mentale, gli universitari vanno alla ricerca dei suoi primi tre punti in campionato. L’obiettivo stagionale è quello più ambizioso e per rincorrerlo è fondamentale un successo, dopo la cocente sconfitta di Bagolino. Appuntamento al campo sportivo Cristo Re per Cus UniTrento calcio-Dolasiana.