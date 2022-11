La Trentino Curling Cembra si qualifica ai playoff con tre turni d'anticipo e si preparare per le semifinali degli Europei

ÖSTERSUND (Svezia). Ottimo esordio per i giocatori della Trentino Curling Cembra che superano il team svizzero Schwaller nella quinta giornata degli Europei di curling a Östersund in Svezia e si qualificano ai playoff con tre turni d’anticipo.

"E' decisamente un buon momento – commenta Mattia Giovanella – fin qui abbiamo vinto tutte le partite dimostrando di essere al pari delle top teams. Ora dobbiamo terminare il round robin e lo vogliamo fare al meglio. I giocatori del Team scozzese, campioni europei in carica e vice campioni olimpici, rappresentano un osso duro. Lo scorso anno erano inarrivabili, ma quest’anno siamo cresciuti molto come squadra e abbiamo ottime chance. Poi inizieranno i play off. E lì è tutta un’altra storia. Il gioco è molto diverso, si tratta di un’altra competizione e saranno i dettagli a fare la differenza".

La squadra si è imposta anche martedì 22 novembre sulla Repubblica Ceca inanellando così sette partite e altrettante vittorie in un percorso netto che ha reso il team Retornaz tra i protagonisti dei Campionati Europei.

"Sono molto soddisfatto di queste sette vittorie consecutive", dice Claudio Pescia, dt della nazionale. "Onestamente non me lo aspettavo anche se sapevo che erano ben preparati. Questo è un ghiaccio che abbiamo molto sotto controllo e che piace molto allo skip Joël che fa una prestazione straordinaria, ma anche il resto della squadra è davvero pronto. Abbiamo fatto un bel percorso raggiungendo il primo obiettivo dei play off, ma c’è ancora molta strada da fare. Vedo però che anche rispetto ad altre squadre, come Svizzera e Scozia, siamo sul pezzo. La partita contro la Svizzera è stata una partita favolosa, tirata ma di alto livello. Abbiamo avuto la meglio e credo che la vittoria sia ben meritata. Ora restano da giocare ancora due partite della fase di round robin. Contro Spagna e Scozia. Sarà un’occasione per testare la squadra scozzese e se riuscissimo a imporci saremmo primi, cosa che ci darebbe il vantaggio di avere l’ultima stone nella prima mano nelle partite di play off, partendo bene contro avversari davvero forti”.