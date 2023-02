La serie A di curling arriva in Trentino, Mosaner: ''Daremo il meglio per battere gli altri team, indipendentemente che siano nostri ex compagni di squadra''

Crediti foto: Celine Stucki

CEMBRA. Il Palacurling di Cembra è pronto a ospitare il quarto turno del campionato italiano di serie di curling. Le gare sono in agenda per sabato 11 e domenica 12 settembre. I campioni trentini Jöel Retornaz, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella e Amos Mosaner sfidano altre grandi formazioni italiane, BiellA, Celtic Fireblock, Renegades e Raspini.

Tutte le squadre appartengono alla compagine di Pinerolo nella quale, fino all'anno scorso, hanno giocato anche Retornaz, Mosaner e Arman. Particolarmente accattivante, dunque, la sfida contro i vecchi compagni di squadra.

"Sono contento che ritorni la serie A a Cembra – commenta Amos Mosaner – ultima tappa prima della finale a 4 squadre che si svolgerà sempre a Cembra a marzo. Un impegno importante che ci vede impegnati in quattro incontri contro ex compagni di squadra, tra i quali Simone Golin. Daremo il meglio per battere qualsiasi formazione indipendentemente dagli ex compagni, guardiamo al futuro e non al passato, per cercare di migliorare sempre e raggiungere il massimo. Importante sarà cercare di vincere ogni singola partita per mantenere il primato in classifica in vista delle finali".

La Trentino Curling Cembra si presenta all'appuntamento da favorita e ha vinto fino a ora tutti i match del campionato.

"Il prossimo weekend – conclude il presidente della Trentino Curling Cembra, Andrea Gottardi – abbiamo la possibilità di vedere giocare i nostri campioni in casa. Invito non solo i tifosi e gli appassionati, ma anche chi non conosce questa disciplina a venire a Cembra per vivere insieme a noi l’emozione di questa sfida. Sono sicuro che si divertiranno e non resteranno delusi dal risultato".

Programma:

Sabato 11 febbraio - ore 12.00 - Trentino Curling Cembra vs BiellA

Sabato 11 febbraio - ore 16.00 - Trentino Curling Cembra vs Team Raspini

Domenica 12 febbraio - ore 9.00 - Trentino Curling Cembra vs Celtic Fireblock

Domenica 12 febbraio - ore 13.00 - Trentino Curling Cembra vs Renegades