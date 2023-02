La Trentino curling Cembra vince la quarta tappa del campionato italiano, i campioni trentini non lasciano scampo alle avversarie

CEMBRA. I campioni della Trentino curling Cembra hanno conquistano anche la quarta tappa del campionato italiano. I padroni di casa si sono imposti per 9-6 sui giocatori del Team Renegades.

La squadra composta da Joël Retornaz, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella e Amos Mosaner che, con la vittoria allo Slam ha raggiunto il secondo posto nel ranking mondiale, è artefice di un percorso netto e senza battute d’arresto. Un risultato che vale il primo posto nella classifica italiana.

Se il match contro la Celtic Fireblock è stato vinto a tavolino, in quanto la squadra è stata costretta a ritirarsi a causa di un’indisposizione dei componenti, le altre tre partite, seppur attraverso un bel gioco strategico mai banale, sono state vinte con una certa facilità. Il match contro il BiellA si è concluso con un 8-1 e quello contro Raspini con un 10-3.

“L’avversario non va mai sottovalutato e nulla va dato per scontato – il commento di Mattia Giovanella – ma l’esperienza maturata all’estero, in competizioni in cui ci siamo confrontati con le squadre più forti al mondo, ci ha permesso di raggiungere un alto livello di sicurezza e scioltezza". Il prossimo appuntamento è per il 5-6 marzo con la semifinale e la finale del campionato italiano.