Percorso netto per Trentino Curling Cembra che vince il Grand Prix Inter di Berna: un successo italiano mancava dal 2019 in questa competizione

Si tratta della terza vittoria della stagione per la Trentino Curling Cembra dopo quelle della Euro Super Series e di Adelboden. La prossima settimana il team giocherà allo Swiss Cup di Basilea, ultima tappa prima dei campionati europei che si svolgeranno in Svezia

BERNA. Il primo appuntamento europeo dopo la trasferta canadese si è rivelato un percorso netto per la Trentino Curling Cembra che ha conquistato il primo posto sul podio del Grand Prix Inter di Berna. Era dal 2019 che una formazione italiana non vinceva questa competizione.

Ben 24 le squadre in gara, tra cui altre due formazioni italiane il Team Colli e il Team Ribotta. Dopo aver battuto con facilità il team tedesco Schulze (12-3) e la formazione svizzera Huerlimann (7-1), i campioni azzurri, nuovamente in quattro, hanno avuto la meglio anche sui giocatori di Stocker (6-3) qualificandosi così ai quarti di finale dove sono riusciti, anche se con qualche piccola sbavatura, ad imporsi sui padroni di casa della squadra Schnider (8-4).

A questo punto l’ultimo atto. La finale contro gli olandesi del Team Gosgens, tra le migliori formazioni europee con un’ottima posizione nel ranking mondiale. Una partita solida, giocata senza particolari difficoltà da parte dei campioni italiani che hanno vinto con un punteggio di 8-3.

Si tratta della terza vittoria della stagione per la Trentino Curling Cembra dopo quelle della Euro Super Series e di Adelboden. “Abbiamo dato la dimostrazione – commenta Mattia Giovanella – di riuscire a confermarci in Europa. Siamo soddisfatti ed emotivamente carichi per le sfide che ci attendono”. La prossima settimana il team giocherà allo Swiss Cup di Basilea, ultima tappa prima dei campionati europei che si svolgeranno in Svezia dal 19 al 26 novembre.