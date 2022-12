La Trentino Curling Cembra vince il Wfg Masters del Grande Slam in Canada

OAKVILLE (Canada). E' una pagina di storia quella scritta dalla Trentino Curling Cembra al Wfg Masters del Grande Slam in Canada: i campioni trentini hanno conquistato un titolo mai raggiunto prima per l'Italia.

Solo cinque sportivi potevano vantare la vittoria di un titolo al Grande Slam: Francesco Molinari nel golf e Nicola Pietrangeli, Adriano Panatta, Francesca Schiavone e Flavia Pennetta nel tennis. A questi nomi ora si aggiungono quelli di Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella.

Una grande soddisfazione anche per il presidente della Trentino Curling Cembra, Andrea Gottardi, che ha sempre creduto in questo team e si è adoperato per creare le condizioni per far nascere e crescere questa squadra: “Sono orgoglioso come presidente della Trentino Curling Cembra ma lo sono anche come trentino e come italiano, la vittoria al Wfg Masters in Canada porta il Trentino e l’Italia nell’olimpo del curling mondiale. E' da stimolo e da traino per tutto il mondo del curling italiano".

I campioni azzurri che con un gioco netto e deciso si sono imposti in finale, con un punteggio di 6-2, sul team scozzese di Bruce Mouat, la stessa squadra contro cui avevano perso in semifinale ai campionati europei di Svezia due settimane fa, detentrice del titolo e cinque volte vincitrice del Grande Slam.

"Non ho mai avuto dubbi sulle qualità dei giocatori - commenta Gottardi - un gruppo che è cresciuto e sta crescendo giorno dopo giorno. Fino ad oggi solo in 5 in Italia avevano vinto titoli del Grande Slam. A questi si aggiungono ora i 4 nomi dei nostri giocatori. Spero che i trentini si rendano conto di cosa stanno facendo questi ragazzi, auspico che le Tv ed i giornali nazionali ne parlino. Se lo meritano! Credo che dopo questa vittoria Amos Mosaner meriterebbe il riconoscimento di sportivo maschile dell’anno in Italia. Nel 2022 Amos ha infatti vinto anche l’oro olimpico e il bronzo sia ai Mondiali che agli Europei".

Con questa vittoria la Trentino Curling Cembra si è qualificata per la Championship Cup, ultima tappa del Grande Slam dedicata ai vincitori dei più grandi eventi della stagione, che si svolgerà a maggio a Olds, città della provincia canadese dell’Alberta.