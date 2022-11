La Trentino Curling Cembra si ferma ai quarti di finale alla Swiss Cup di Basilea. Ora i trentini puntano al campionato europeo

Dopo quattro vittorie, la corsa dei trentini si ferma ai quarti di finale nella Swiss cup di Basilea. Ora inizia la preparazione ai campionati europei previsti a fine mese in Svezia

BASILEA (Svizzera). Si è fermata ai quarti di finale la corsa della Trentino Curling Cembra per la conquista della Swiss Cup di Basilea.

Un gioco regolare e preciso quello degli azzurri, Jöel Retornaz, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella e Amos Mosaner, sconfitti dal team norvegese Ramsfjell con un punteggio di 8-3.

Quattro le vittorie: contro il Team Jermann (6-0), la formazione Šik (8-1) e le squadre Klima (5-4) e Hoesli (8-6). Tre le sconfitte: la prima per mano del Team Smith (7-5) la seconda subita dal Team Swaller (3-2) e la terza inflitta dal Team Ramsfjell.

"E' stato un torneo di alti e bassi", commenta Sebastiano Arman. "Un week-end sofferto. Effettivamente abbiamo fatto fatica. Risentiamo un po' delle ultime settimane che sono state davvero intense e non abbiamo avuto tempo a sufficienza per un buon recupero”.

La squadra, che dopo il mese trascorso in Canada, è stata subito impegnata nei due tornei svizzeri, giocati a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, avrà ora qualche giorno di riposo prima della ripresa degli allenamenti in vista dei Campionati Europei che si svolgeranno in Svezia dal 19 al 26 novembre.