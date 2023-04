Sfuma la medaglia di bronzo al Mondiale, la Trentino curling Cembra impatta contro la Svizzera e si ferma ai piedi del podio

Gli azzurri non riescono a confermare la medaglia di bronzo conquistata l'anno scorso a Las Vegas, la Trentino curling Cembra in Canada compie un ottimo percorso ma deve accontentarsi del quarto posto

Foto di Steve Seixeiro

TRENTO. La corsa della Trentino curling Cembra si ferma ai piedi del podio ai Mondiali di Ottawa. I trentini perdono contro la Svizzera e non riescono a difendere il bronzo ottenuto l'anno scorso a Las Vegas. Resta comunque un ottimo Mondiale per la squadra italiana che ha per il secondo anno consecutivo raggiunto le semifinali e non è riuscita per pochissimo a raggiungere la finale.

Dopo i due scivoloni iniziali contro Scozia e Canada, la Trentino Curling, che nella sua prima stagione è stata capace di risultati straordinari, tanto da essere selezionata in blocco per rappresentare l’Italia ai Mondiali, ha ritrovato la giusta verve nel corso delle qualificazioni iridate.

"Eravamo consapevoli di confrontarci con due squadre forti – ha commentato Mattia Giovanella, portavoce della squadra – ma sapevamo di avere margine e abbiamo affrontato le sconfitte con buon spirito. Il match contro la Scozia era il primo, in uno stadio nuovo con un ghiaccio nuovo e 7000 spettatori presenti. E' stato impegnativo per noi, ma anche per la Scozia. Anche quella col Canada è stata una bella partita. Si sono salvati più volte, poi abbiamo concesso qualcosa e ne hanno approfittato. Qualche sbavatura c’è stata, ma siamo andati in crescendo".

Sul ghiaccio canadese del TD Place Arena di Ottawa, Joël Retornaz, Amos Mosaner, Mattia Giovanella e Sebastiano Arman si sono, infatti, imposti contro Turchia (7-2), Svizzera (8-4) e Germania (7-2) ottenendo il sesto posto nella classifica generale e la possibilità di disputare l’accesso alle semifinali (le prime due formazioni classificate nella fase di round robin accedono di diritto alle semifinali, mentre le squadre che occupano dal terzo al sesto posto devono contendersi l’accesso attraverso i playoff).

La battuta d’arresto, subita all’extra end dalla Norvegia (9-8), non ha piegato i trentini che, a poche ore dalla sconfitta che li ha fatti retrocedere al 7 posto nella classifica generale, si sono imposti nettamente su Nuova Zelanda (8-3) e Stati Uniti (11-4). Un altro duro colpo è stato inflitto al quartetto dalla Svezia che si è imposta pesantemente con un punteggio di 8-2. Decisiva, quindi, per la conquista del 6 posto nella classifica generale e la possibilità di disputare il “qualification game” per accedere alle semifinali, la partita contro la formazione del Giappone.

I nipponici sono stati sconfitti e la Trentino curling Cembra ha poi superato agevolmente la Norvegia per accedere alla final four. I trentini sono stati superati all'extra end contro la Scozia. L'epilogo contro la Svizzera e la formazione azzurra ha perso per accomodarsi ai piedi del podio dopo un torneo emozionante e molto equilibrato.