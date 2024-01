Clamoroso in Coppa Italia: l'Itas Trentino sconfitta in semifinale da Monza. Due buoni set non bastano ai gialloblù. Sfuma il secondo obiettivo stagionale

Trento vince il primo e terzo set e arriva ad un passo dal successo finale: nel quarto parziale, però, due errori pesantissimi di Rychlicki consegnano il parziale ai lombardi. Nel tie break non c'è storia. Sfuma anche il secondo obiettivo stagionale dopo aver perso la Supercoppa Italiana lo scorso autunno