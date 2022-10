La Trentino Curling Cembra si ferma ai quarti di finale al Torneo Stu Sells Toronto Tankard

TORONTO. Si è conclusa ai quarti di finale, con un 5-2 per gli svizzeri di Schwaller, la corsa della Trentino Curling Cembra per il podio dello Stu Sells Toronto Tankard, primo appuntamento della trasferta canadese che vedrà la squadra impegnata in una serie di eventi per tutto il mese di ottobre.

E' stato un ottimo ruolino di marcia quello del Team Retornaz che, dopo aver sconfitto i canadesi di Colter (6-4) e gli svizzeri di Stocker (8-1) ha battuto anche i norvegesi di Ramsfjell (8-2) qualificandosi per i quarti di finale.

"Abbiamo fatto un ottimo torneo", commenta il lead Mattia Giovanella. "Siamo arrivati ai quarti direttamente con tre vittorie consecutive. Purtroppo non siamo riusciti a dare il meglio nella partita decisiva, a eliminazione diretta, e abbiamo fatto qualche errore. Al quinto end abbiamo spinto troppo, osando un tiro particolare che non è riuscito. S’impara di più dagli errori che dalle vittorie, come ha ricordato anche Amos Mosaner nel suo intervento al Festival dello sport. Questa è una di quelle situazioni. La prossima volta saremo più cauti".

Il torneo Stu Sells, che si tiene ogni anno tra settembre e ottobre, costituisce una tappa del World Curling Tour e la partecipazione è riservata alle prime 30 squadre del ranking mondiale. Quest’anno la competizione si è svolta dal 29 settembre al 2 ottobre e ha visto sfidarsi 20 tra le più forti formazioni al mondo. Tra queste: il team svedese Edin, campione olimpico in carica; il team canadese Howard, tre volte campione del mondo e quello svizzero Schwaller, una delle squadre più forti a livello europeo e tra le più temute dai campioni italiani

La Trentino Curling Cembra ha già lasciato Toronto per raggiungere North Bay in Ontario, dove dal 4 al 9 ottobre parteciperà al primo appuntamento del Grand Slam.