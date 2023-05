Lba Playoff G4, game over tra le lacrime di Spagnolo, Molin: "C'è rammarico, ma il gruppo ha fatto propri i valori del club". PAGELLE

Trento parte molto bene, poi va sotto fino a quando Spagnolo (23 punti) riacciuffa la partita in extremis. È poi lo stesso numero 9, però, che va in lunetta sotto di una lunghezza e con un solo secondo sul cronometro, a sbagliare entrambi i tiri liberi decisivi terminando la partita in lacrime. Molin: "Sicuramente ne farà tesoro nella sua carriera"

TRENTO. Dopo un straordinario primo quarto Trento fatica nel secondo, in cui resta attaccata solamente grazie all’exploit di capitan Forray. Alla ripresa il rischio che Tortona allunghi senza possibilità di riaggancio si fa sempre più reale, ed è allora Spagnolo a provare a vestire il ruolo di trascinatore macinando punti uno in fila all’altro. Trento agguanta il pareggio con la tripla di Udom a quattro minuti dal termine e, sotto di una sola lunghezza, Spagnolo subisce fallo con poco più di un secondo sul cronometro, ma fallisce entrambi i tiri dalla lunetta.

Stagione che si conclude e nonostante il rammarico si tirano le somme per coach Molin: "Innanzitutto congratulazioni a Tortona. Vorrei poi congratularmi con la mia squadra che in una stagione in cui è stato rivoluzionato un po’ tutto ha interpretato e fatto propri i valori di questo club, di questo dobbiamo essere tutti orgogliosi. Mi devo congratulare anche con il palazzo che è stato determinante quando la squadra è stata in difficoltà. C’è sicuramente rammarico di aver perso, ma credo che questa sera abbiamo dato tutto. Se ricordo dove eravamo dodici mesi fa, questo vuol dire molto e spero che sia solo un primo passo. Spagnolo? Ha trascinato la squadra, ma negli ultimi due minuti loro hanno fatto due-tre tiri più di noi e non hanno fatto palle perse. Una volta che noi abbiamo fatto uno sforzo enorme di rientrare in partita, poi la partita è stata decise su queste cose. Bisogna accettare anche il fatto che Spagnolo vada in lunetta e faccia 0/2, è una storia strana passare da miglior giocatore a sbagliare due tiri all’ultimi secondo, ma sicuramente ne farà tesoro nella sua carriera. Io sono un po’ più vecchio di lui e ho perso tante finali di un punto, so cosa vuol dire".

LE PAGELLE

CONTI 6: prende il posto di Lockett senza sfigurare ma non riesce mai a stupire

SPAGNOLO 8: sale di livello nel secondo tempo in cui si carica la squadra sulle spalle offensivamente (23 punti totali), prendendosi responsabilità da veterano e mandando a segno palloni che scottano. Sbaglia i due tiri liberi decisivi e termina la gara in lacrime che forse ricorderanno al mondo del basket che è solo un ragazzo del 2003 con un talento ormai spesso dato per scontato. Con la certezza che avrà tutto il tempo per prendersi le sue rivincite.

FORRAY 7: gioca con il dente avvelenato dopo l’ingiusta uscita prematura in Gara 3 e tiene a galla la nave nel secondo quarto in cui segna 9 dei 12 punti dello sfortunato periodo di gioco.

ZANGHERI – N.E.

FLACCADORI 6: non replica la prestazione di Gara 3 ma è comunque pedina imprescindibile nello scacchiere di Molin con i suoi 9 punti, 4 rimbalzi e 4 assist, soprattutto nel primo tempo quando Spagnolo sta ancora scaldando i motori.

UDOM 7: lo avevamo anticipato prima di questa serie, ma se sta bene anche dalla panchina può essere un fattore determinante: 13 punti frutto anche di tre triple mandate a segno con il 100%.

DELL’ANNA – N.E.

LADURNER s.v.

GRAZULIS 6.5: trova anche lui la via del canestro che era mancata in Gara 3, non riesce a mandare a segno l’ultimo disperato tentativo dopo i liberi mancanti da Spagnolo.

ATKINS 6.5: spreca tanto sotto il canestro e alcuni tiri sono molto forzati ma in difesa si mette in mostra con un paio di stoppate e tre recuperi

LOCKETT 5.5: raggiunge quota quattro falli in avvio di terzo periodo, fatto che lo costringe a rallentare e a lasciare più spazio a Conti.

BERTRAM YACHTS DERTHONA TORTONA – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

81-82

(27-19;12-25;20-26;22-12)

BERTRAM YACHTS DERTHONA TORTONA. Christon 21, Mortellaro, Candi 6, Tavernelli, Filloy, Severini, Harper 9, Daum 20, Cain 9, Radosevic 6, Macura 11, Filoni. Allenatore: Marco Ramondino.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO. Conti, Spagnolo 23, Forray 12, Flaccadori 9, Udom 13, Crawford 2, Ladurner, Grazulis, Atkins 5, Lockett. Allenatore Emanuele Molin.