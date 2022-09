La Trentino curling Cembra allunga la striscia di vittorie e trionfa al torneo di Adelboden in Svizzera: dodicesimo successo consecutivo

La Trentino curling Cembra ha vinto in Svizzera. I trentini confermano così l'ottimo momento dopo il successo all'Euro super series alla National curling academy di Stirling in Scozia

ADELBODEN (Svizzera). Altro grande successo per la Trentino curling Cembra, la formazione di Retornaz ha conquistato il primo posto nelle gare di Adeboden in Svizzera. I trentini confermano così l'ottimo momento dopo la vittoria all'Euro super series alla National curling academy di Stirling in Scozia.

"E' una grande partenza che ci fa ben sperare per il futuro", commenta Mattia Giovanella, lead della squadra. "Si tratta della dodicesima partita da imbattuti. Un ottimo risultato che da un lato ci riempie di soddisfazione e ci fa sentire sempre più sicuri, dall’altro ci permette di incutere più timore agli avversari. Dobbiamo tenere la testa bassa, lo sappiamo, ma sentirsi davvero forti, ogni tanto, non guasta”.

Dieci le formazioni in campo. Oltre al Team Retornaz, in testa di serie anche alla vittoria della Euro super series che gli è valsa il quinto posto nel ranking mondiale, un’altra squadra italiana, la formazione Ribotta di Pinerolo e altri otto team provenienti da Corea, Francia, Polonia, Repubblica Ceca e Svizzera.

Dopo aver inanellato un filotto di vittorie battendo le tre squadre svizzere di Solothurn-Biel, Bangerter, Schnider e la formazione francese Mercier, la Trentino Curling Cembra ha affrontato in semifinale la svizzera Hoesli, tra le favorite e la più temuta dai campioni trentini, vincendo brillantemente con un punteggio di 9-1.

La finale disputata contro il Team Schnider, degno avversario da non sottovalutare, si è rivelata una sfida per nulla scontata, vinta dai campioni italiani nell’extra end con un punteggio totale di 8-6.

I giocatori del Team Retornaz in settimana rientreranno in Trentino per un training camp a Cembra, seguiti dall’allenatore federale Claudio Pescia, prima di partire alla fine di settembre per il Canada dove parteciperanno a due appuntamenti del Grand Slam, torneo che vede sfidarsi le prime 16 squadre del ranking mondiale.

E Amos Mosaner e Sebastiano Arman parteciperanno alle finali 2021/2022 del Campionato Italiano di Mixed Doubled che si terranno a Cembra dal 16 al 18 settembre.

Il torneo di Adelboden è una tappa del Wct, manifestazione che dal 2020 si tiene ogni anno e che è stata istituita per aumentare le competizioni del circuito europeo, numericamente inferiori rispetto a quelle canadesi. Partecipando a meno competizioni le formazioni europee hanno infatti meno occasioni per aggiudicarsi i punti necessari a raggiungere un buon posizionamento nel ranking mondiale.