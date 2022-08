La Trentino curling Cembra vice la Euro Super series in Scozia: battuto il team Usa Korey Dropkyn

La squadra trentina ha conquistato il primo posto alla National curling academy di Stirling in Scozia. Il prossimo appuntamento a settembre in Svizzera

STIRLING (Scozia). La Trentino curling Cembra, composta da Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, ha conquistato il primo posto sul podio Euro Super Series 2022 alla National curling academy di Stirling in Scozia.

I trentini hanno sconfitto il team Usa Korey Dropkyn per 9-3.

Un grande successo nel secondo appuntamento della nuova stagione 2022/2023, dopo il torneo Baden Masters, che ha visto la squadra trentina vincere nuovamente contro il team statunitense, già battuto brillantemente ai Mondiali di Las Vegas 2022, guadagnandosi il quinto posto nel ranking mondiale.

La Euro Super Series, che si tiene ogni anno in agosto nella patria del curling è tra gli eventi più prestigiosi del World curling tour, circuito composto da diverse tappe in Europa e in Canada.

Il prossimo appuntamento del Wct, al quale parteciperà anche la Trentino curling Cembra, si terrà in quel di Adelboden in Svizzera dal 2 al 4 settembre.