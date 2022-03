Wesley Saunders lascia la Dolomiti Energia Trentino per "motivi personali", a lui il ringraziamento della società: "Migliori auguri per il prosieguo della carriera"

TRENTO. Dopo 33 partite tra campionato ed EuroCup con l'Aquila Basket, Wesley Saunders lascia la Dolomiti Energia Trentino: il giocatore ha definito insieme alla società la rescissione consensuale del contratto che lo legava al club bianconero.

L'esterno statunitense classe 1993 avrebbe infatti richiesto di lasciare la squadra trentina per 'motivi personali': “A Wes – scrive la Dolomiti Energia Trentino – Aquila Basket rivolge il suo ringraziamento per il percorso fatto assieme e i migliori auguri per il prosieguo della carriera”.

Saunders, come detto, lascia Trento dopo aver giocato 33 partite tra campionato ed EuroCup in cui ha prodotto 8,6 punti e 4,5 rimbalzi di media. Il 28enne era passato nel settembre scorso al capoluogo trentino dall'Università di Harvard, passando nel frattempo per la Finlandia e per due tappe italiane a Cremona e alla Fortitudo Bologna.