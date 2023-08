Argento per l'Italia femminile guidata dal trentino Massimo Calzà. E l'under 20 dell'Ultimate frisbee è campione d'Europa per la terza volta consecutiva

La nazionale under 20 femminile conquista la medaglia d'argento agli europei under 20, un secondo posto che parla trentino con l'allenatore Massimo Calzà. La squadra open sale invece per la terza volta consecutiva sul gradino più alto del podio

PERGINE VALSUGANA. L'Italia si è laureata per la terza volta consecutiva campione d'Europa under 20 nell'open, medaglia d'argento per la nazionale femminile. E questa disciplina parla ancora una volta trentino l'ultimate frisbee italiano, merito questa volta del tecnico Massimo Calzà.

La rassegna continentale si è svolta a Padova la scorsa settimana e le rappresentative azzurre si sono confermate ai vertici di questa disciplina che non prevede la figura dell'arbitro e che si gioca anche con squadre miste.

Sono arrivate altre due prestigiose medaglie, la nazionale open ha sbaragliato la concorrenza, un percorso netto e Francia superata in finale. L'Italia si è così posizionata sul gradino più alto del podio per la terza volta consecutiva.

Argento, invece, per la nazionale femminile. Questa volta sono state le francesi a imporsi. Il secondo posto è merito anche dell'allenatore, il trentino Massimo Calzà dell'Ultimate Frisbee Oltrefersina, l'unica realtà in Trentino Alto Adige.

Trent’anni da compiere a dicembre, Calzà frequenta l'ambiente dell’ultimate frisbee da quando aveva 13 anni. Giocatore nelle nazionali giovanili, ha iniziato molto presto anche la carriera da allenatore e, dopo diverse esperienze anche fuori regione, da anni segue la parte tecnica della squadra perginese, che nelle ultime stagioni ha partecipato con ottimi risultati a tutti i campionati nazionali (attualmente ha squadre nella serie B open, nella serie A women e nella serie A mixed).

Grande soddisfazione per la Polisportiva Oltrefersina di Pergine, società non nuova a fornire atleti e tecnici alle rappresentative nazionali: già 23 i tesserati che a diverso titolo e in diverse categorie in quindici anni hanno vestito la maglia azzurra a testimonianza del costante e importante lavoro portato avanti in questi anni di attività.