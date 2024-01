Grandissimo Pietro Sighel: doppia medaglia d'oro agli Europei. Una giornata eccezionale per gli azzurri dello short track

Doppia medaglia d'oro in Polonia per Pietro Sighel, il trentino vanta cinque medaglie individuali nei campionati europei, tre delle quali del metallo più pregiato

DANZICA (Polonia). Doppia medaglia d'oro per Pietro Sighel, il trentino è campione europeo nei 1.500 metri e nei 500 metri. Vittoria anche per Elisa Confortola davanti a Gloria Ioriatti. Una giornata eccezionale per gli azzurri.

Nei 1.500 metri di short track a Danzica, Polonia, grande prova del trentino, il quale resiste a una caduta davanti a lui e parte da lontano per andare a prendersi l'oro con un finale lanciato che si chiude al fotofinish: il suo tackle conclusivo funziona e chiude sul gradino più alto del podio.

L'azzurro concede poi il bis nei 500 metri. Il 24enne, nonostante una posizione di partenza all'esterno, ha avuto ragione della concorrenza effettuando un sorpasso dietro l'altro.

Ora Pietro Sighel vanta cinque medaglie individuali nei campionati europei, tre delle quali del metallo più pregiato.

Sprint anche nei 1.500 metri femminile e l'Italia conquista oro e argenti agli Europei: 3 millesimi separano Confortola e Ioriatti. Terza l'ungherese Sziliczei-Nemet.