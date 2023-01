Calcio serie B femminile, altro ko per il Trento che perde a Brescia. Inizia con una sconfitta la gestione di Marcolin

Le gialloblù giocano una buona gara ma non conquistano punti a Brescia. Coach Marcolin: "Le ragazze hanno seguito le mie indicazioni, pressando sempre alto, e potevamo andare anche in vantaggio. Subìto il gol non ci siamo demoralizzate e abbiamo avuto le occasioni per pareggiare"

Foto Ufficio Stampa Brescia Calcio Femminile

BRESCIA. Inizia con una sconfitta l'esperienza di Silvia Marcolin sulla panchina del Trento calcio femminile. Le gialloblù escono sconfitte a Brescia nel quindicesimo turno del campionato di serie B. Decide la rete di Brayda.

Nel corso della settimana e dopo la sconfitta contro il fanalino di coda Apulia Trani, la dirigenza ha esonerato il tecnico Massimo Spagnolli per affidare la conduzione della prima squadra a Marcolin. Ma la scossa non è ancora arrivata.

"Abbiamo fatto una buona gara - commenta coach Marcolin - abbiamo sofferto solamente i primi minuti e l’atteggiamento in seguito è stato assolutamente positivo: le ragazze hanno seguito le mie indicazioni, pressando sempre alto, e potevamo andare anche in vantaggio. Subìto il gol non ci siamo demoralizzate e abbiamo avuto le occasioni per pareggiare anche nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo fatto una buona prestazione e anche le ragazze subentrate hanno fatto bene, ci è mancato solo il gol. La prossima gara? Non ci preoccupa il fatto di affrontare una squadra d’alta classifica come il Napoli, andremo a giocarcela con il nostro atteggiamento e venderemo cara la pelle".

Nonostante una buona gara, il Trento perde contro il Brescia per 1 a 0, basta il gol al 14’ di Brayda che, servita nello spazio da Merli, entra in area di rigore e trafigge Valzolgher con un destro preciso e potente.

Le gialloblù di Marcolin provano a reagire ma, nonostante riescano a rendersi pericolose a più riprese, non riescono a trovare il gol del pari. Il Trento calcio femminile scenderà in campo, per la 16esima giornata, domenica 5 febbraio (ore 14.30) sul campo del Napoli.

"E' stata una partita molto intensa dal punto di vista fisico - dice l'attaccante Alessandra Tonelli - abbiamo faticato un po’ all’inizio ma poi abbiamo preso le giuste misure. Nonostante numerose occasioni non siamo riuscite a pareggiare, ma ci abbiamo provato mettendoci la giusta intensità e siamo quindi fiduciose per le prossime gare. La prossima sarà la prima del girone di ritorno, che affronteremo con maggior consapevolezza e con la giusta carica: vogliamo lottare tutte insieme fino in fondo per raggiungere l’obiettivo, con umiltà e determinazione”.

GLI ALTRI RISULTATI DELLA 15ESIMA GIORNATA:

Verona-Ravenna 1-1

Napoli-Tavagnacco 6-0

Apulia Trani-Genoa 1-4

Arezzo-Lazio 1-3

Cesena-Chievo 0-1

Sassari Torres-Cittadella 1-1

San Marino-Ternana 2-4

CLASSIFICA: Lazio 35, Napoli 33, Ternana 32, Chievo 32, Cittadella 32, Cesena 29, Brescia 24, Verona 23, Ravenna 19, San Marino 18, Genoa 14, Arezzo 13, Sassari Torres 11, Tavagnacco 11, Trento 8, Apulia Trani 4.

BRESCIA -TRENTO CALCIO FEMMINILE 1-0

Rete: 14’ Brayda

BRESCIA: Lugli, Ghisi, Viscardi, Brayda (76’ Magri), Barcella, Merli, Galbiati, Ripamonti, Hjohlman, Pasquali (76’ Lonati), Bianchi (76’ Farina).

A disposizione: Ferrari, Perin, Bortolin, Pedrini, Fracas, Angoli.

Allenatore: Ashraf Seleman

TRENTO CALCIO FEMMINILE: Valzolgher, Ruaben, Lucin (59’ Stockner), Andersson, L. Tonelli, Battaglioli (73’ Chemotti), Fuganti (73’ Oberhuber), Kuenrath, Bielak, A. Tonelli, Rosa (83’ Varrone).

A disposizione: Callegari, Settecasi, Torresani, Gastaldello, Bertamini.

Allenatore: Silvia Marcolin

ARBITRO: Catanzaro di Catanzaro (De Luca - Bignucolo)