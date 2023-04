I danzatori trentini trionfano alla Dance World Cup di Roma e possono difendere la storica medaglia di bronzo ai mondiali in Portogallo

TRENTO. Un altro successo per la Nta dance school, il gruppo trentino di danza si conferma tra le migliori realtà a livello nazionale e internazionale, tanto da qualificarsi per il terzo anno consecutivo alla finale mondiale nelle discipline hio hop in più categorie. A Roma i giovani ballerini coreografati da Giulia Primon e allenati Gabriele Pegoretti, Mario Primon e Bogdan Zhyrov si posizionano ancora una volta ai vertici di svariate classifiche.

Dopo aver inaugurato la nuova sede di Trento a settembre dell'anno scorso (Qui articolo), l'associazione sportiva prosegue nel percorso di crescita con la conferma dell'ottimo lavoro svolto fino a oggi. Risultati certificati nelle qualificazioni italiane di "Dance World Cup 2023", tenute a Roma al teatro Orione il 2 aprile scorso. Il mondiale è previsto per il prossimo giugno a Braga in Portogallo.

E' il terzo anno consecutivo che i trentini si qualificano ai mondiali, la prima spedizione era saltata a causa del lockdown e delle restrizioni per fronteggiare Covid mentre l'anno scorso il gruppo ha conquistato una storica medaglia di bronzo, risultato che possono difendere (Qui articolo).

Brillanti i risultati raggiunti nelle selezioni per strappare il pass finale. Nella categoria hip hop - urban dance 1 posto hip hop children large group con “School”; 1 posto Hip hop children small group con “Levico Terme"; 1 posto hip hop junior small group con “Sta junior” e i danzatori Matteo Bertamini, Viktor Gabriele, Martin Mosca, Rebecca Paoli, Leonardo Prantil; 1 posto hip hop gruppo large senior con “Nta crew” e 3 posto ma con un ottimo punteggio Gruppo large junior “peani Blinders”. E ancora 1 posto hip hop senior small group “Nta team”; 1 posto assolo street dance con Elisa Aor; 3 posto Contemporaneo small group senior; 2 posto assolo hip hop commercial con Sara Markaj; 3 posto assolo hip hop Commercial con Gianluca Giovanella.

Il punteggio e gli apprezzamenti maggiori sono stati ottenuti nella categoria Hip hop large Group junior con la coreografia Peaky Blinders nella quale il gruppo di ballerini ha totalizzato 86/100 punti. Non solo, gli stessi ragazzi hanno hanno dominato il concorso internazionale "Bolzano dance competition 2023" in tutte le categorie Urban, piazzandosi sul gradino più alto del podio e in seconda posizione.

"Un ringraziamento a coloro che in questi anni hanno collaborato e sostenuto l'associazione e i ragazzi, in particolare la nostra gratitudine va alle famiglie e agli insegnanti", le parole di Primon. "Non è stato facile ma questo successo ci ripaga di anni di sacrifici, di costanza e di allenamento in periodi complessi".