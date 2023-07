Un inizio d'estate di vittorie per la Rovereto Boxe, due titoli tricolori e Michela Guglielmon che ha vinto un torneo internazionale con la maglia azzurra

Diversi successi per gli atleti allenati da coach Beppe Pavan. Due titoli tricolori e un torneo internazionale con la maglia azzurra per i portacolori della Rovereto Boxe

ROVERETO. Inizio estate contrassegnato dai successi per la Rovereto Boxe. Due titoli tricolori nelle categoria gym boxe conquistati a Fermo, nelle Marche, da Raphael Voltolini e da Riccardo Battaini. Vittorie conquistate contro i fortissimi avversari della Boxe Vesuviana. Palestra nella quale si sono formate pugilisticamente stelle del ring come Irma Testa, Michele Baldassi e Pietro Aurino.

Ma la marcia vincente dei ragazzi del maestro Beppe Pavan non si è fermata qui: Beatrice Chizzola e Marco Amir al termine di combattimenti tiratissimi contro i vertici nazionali della categoria hanno dovuto accontentarsi del bronzo. Terzo posto anche per Elia Valle penalizzato da un verdetto arbitrale discutibile. Oltre ai medagliati sul ring di Fermo si sono misurati con onore, dopo le dure prove di qualificazione, anche Vallejo Celso Avjer, Camilla Cereku e Gabriele Cumer.

Ma i successi non si fermano al panorama tricolore. Grande risultato internazionale di Michela Guglielmon che, indossando la canottiera della nazionale school girl, ha vinto a Assisi, sede della squadre azzurre del pugilato, nella categoria 42 kg nel torneo Round Robin al quale hanno partecipato le nazionali della Polonia, Spagna, Kazakistan e Slovenia. Un risultato prestigioso per la giovane azzurrina roveretana che guarda con fiducia, come ha sottolineato il tecnico responsabile del settore Valeria Calabrese, ai campionati europei che si svolgeranno in agosto.

Vittorie anche per gli atleti élite: in Emilia braccio alzato per gli ormai tradizionali portabandiera della Rovereto Boxe, Jacopo Tarantino, Riccardo Suma e Safet Qamo. Come sempre gli esperti boxeur roveretani hanno condotto i match con cuore e intelligenza, battendo avversari, almeno sulla carta, più forti e di grande esperienza.

Infine, il vivaio dei piccoli pugili che fa ben sperare. A Bolzano Karina Delpero, nonostante la breve esperienza, si è diplomata campionessa regionale. Bella prova anche per Edoardo Bonat che ha ancora una volta mostrato di avere il talento della promessa. Bella esibizione di sparring – io anche per Alessandro Zlotea e Nikita Fortuna.