La Fight Academy di Belluno sforna talenti e trionfa ai campionati regionali del Veneto: "Portiamo il pugilato in provincia da oltre 20 anni"

BELLUNO. La palestra di Fight Academy Belluno di Santo Stefano di Cadore sforna nuovi talenti e trionfa in Veneto ai campionati regionali di pugilato olimpico a Concadalbero (Padova), organizzati dalla Asd Boxe Piovese, dove quest’anno ha portato sul ring la giovane promessa, Lorenzo Scuteri di appena 16 anni di Vittorio Veneto (nella Cat Junior kg 63) che si allena nella sede secondaria di Vittorio Veneto alla asd Round1, con il tecnico ex agonista Garatti Omarda, ed erano più di 3 anni che si preparava per questo evento.

La finale si è svolta domenica alle 20.15, sulla distanza di tre riprese da due minuti, al palazzetto dello sport di Concadalbero, contro l’avversario Malaj Devid della New Boxe.

“Sapevamo che non era alle prime armi, con più esperienza, fiducia in se stesso e il suo ranking parlava molto chiaro ma Lorenzo, seppur abbia perso la prima, è riuscito vincere le altre due riprese portandosi sul gradino più alto del podio” ha commentato il tecnico responsabile Salvatore Staiano.

Grande soddisfazione per il giovane pugile che, oltre a vincere il campionato, ha avuto dalla giuria federale la promozione come miglior pugile della serata e ora dovrà disputare le qualifiche italiane il 22-23-24 marzo affrontando avversari di tutto rispetto appartenenti a gruppi sportivi delle forze di polizia.





Facendo un focus sulla Fight Academy Belluno emerge che opera sul territorio provinciale dal 2007 promuovendo lo sport e il benessere, con corsi sportivi nelle proprie sedi operative, “tecnici qualificati e laureati in scienze motorie forniscono un ottimo servizio a 360 gradi: dagli sport da combattimento, alla preparazione atletica, al ricondizionamento post infortunio e soprattutto all’avviamento allo sport giovanile, questo è la vera anima dell’associazione” commenta il presidente Enrico Visentin già campione italiano Boxe Competition.

La realtà è partecipe del progetto “avviamento allo sport” del Comitato olimpico nazionale italiano da oltre 4 anni, il Centro Coni, e promotrice dell’iniziativa Educamp (centro estivo sportivo con più di 15 discipline) che d’estate sfiora i 70 partecipanti, in più si occupa del progetto “Pugilato educativo” contro il bullismo, promosso con il piano Pnrr, che si svolge nelle scuole secondarie di primo grado come collaborazione.

“Questo fa di noi un ottimo biglietto da visita, per l’anno 2023 la Federazione pugilistica italiana ha ufficializzato la lista di merito delle società appartenenti al comitato veneto e la Fight Academy Belluno è stata confermata come migliore società nel bellunese per i settori Giovanili, Amatoriali e Contatto Pieno. Crediamo nello sport e soprattutto come associazione vogliamo investire in esso: con le sedi di collaborazione di Cortina, Santo Stefano, Vittorio Veneto possiamo fornire spazi e opportunità per futuri talenti sportivi. Da oltre vent’anni abbiamo portato il nome del pugilato all’interno della provincia riuscendo a far partire nuovi corsi e palestre, fungendo esempio e punto di riferimento per le nuove realtà emergenti” commenta sempre Visentin.

Il futuro. "Nei giorni scorsi siamo stati impegnati con il torneo Regionale di Gym Boxe a Padova (nelle date del 9 e 10 marzo) con 3 atleti senior Michele Grando, Richard Ferraro, Cristian Mainardi e due junior Leonardo Parodi e Evan Festini Brosa accompagnati dai tecnici Ferraro e Giacobbi, mentre il 17 marzo saremo ad Albignasego con i piccoli del pugilato giovanile di Santo Stefano di Cadore rispettivamente nelle Cat Cuccioli con Liam Sarinuto, Santiago Rig Fabbris, Melissa Zandonella, Tobias De Bernardin, Cat. cangurini con Lorenzo Fabbris, Federico De Mario, Cat. Canguri con Christopher Batouvkounov Samba, Cristian De Zolt Sappadina, Gioelle Doriguzzi Bozzo, Ginevra Bassanello, Nicolas De Zolt Sappadina e Cat. Alievi con Erik Larese Filon, Maurilio De Zolt, Filippo Fabbris”, conclude Staiano.