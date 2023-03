Il Trento calcio sbarca nel mondo degli Esport (FOTO): 10 aspiranti player si sono sfidati a Fifa per entrare nei gialloblù

TRENTO. Il Trento calcio sbarca nel mondo degli Esport. I gialloblù sono pronti a misurarsi nel prossimo campionato di serie C.

Con la supervisione e la collaborazione di WeArena Entertainment, partner ufficiale della Lega Pro nello sviluppo del progetto Esport, si sono svolte in settimana le selezioni territoriali per la costituzione del team gialloblù che prenderà parte alla EserieC.

Dieci sono stati i partecipanti dai quali, nei prossimi giorni, la società di via Sanseverino andrà a individuare i quattro player che difenderanno i colori del sodalizio trentino in tutte le competizioni ufficiali organizzate da Lega Pro e WeArena.

I partecipanti Lorenzo Bertella, Francesco Rossi, Christian Pecoraro, Daniele Perini, Davide Segata, Alessio Papini, Medi Biayi, Lorenzo Spangaro, Mattia Dalfovo e Mattia Casotti si sono sfidati a Fifa 23.

Non solo, gli aspiranti player hanno poi risposto alle domande degli esperti di WeArea, una sorta di "interrogazione" su tattiche di gioco e strategie, mettendo in risalto tutti i punti forti dei player che si sono cimentati con il joypad all’interno dello stadio “Briamasco”, trasformato per l’occasione in una arena.

Nei prossimi giorni, come detto, verrà ufficializzata la composizione del team gialloblù, che proverà a ripercorrere le orme della prima squadra, protagonista di un’eccellente marcia negli ultimi due mesi e mezzo nel campionato di Lega Pro e ora in piena corsa per un posto nei playoff.