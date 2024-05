L'Itas Trentino è arrivata in Turchia: domenica i gialloblù affronteranno i polacchi dello Jastrzebski Weigel nella "Super Finals" di Champions League

TRENTO. La "mission Super Finals" è ufficialmente iniziata. Per un "all in" da "tutto o niente".

L'Itas Trentino ha raggiunto quest'oggi la Turchia con un volo charter decollato in mattinata dall'aeroporto di Villafranca in direzione di Antalya, dove domenica - alle ore 16 - i gialloblù scenderanno in campo contro i polacchi dello Jastrzebski Weigel nella finalissima di Champions League 2024.

L'assalto alla quarta Champions League è, dunque, iniziato con Michieletto e compagni che proveranno a riportare nel capoluogo il massimo trofeo continentale, a distanza di 13 anni dall'ultimo successo, datato 2011.

La stagione è stata sin qui avara di soddisfazioni per l'Itas Trentino, che non è riuscita a difendere il tricolore conquistato lo scorso anno, alzando bandiera bianca anche in semifinale anche in Supercoppa e in Coppa Italia. Qualcuno potrebbe dire annata da "zero tituli", ma con la possibilità di cambiare volto a tutto il percorso 2023 - 2024, mettendo in bacheca il trofeo più ambito e prestigioso.

Lo sbarco è avvenuto a metà pomeriggio: la squadra, lo staff tecnico, medico e quello dirigenziale al gran completo hanno poi raggiunto l'hotel dove resteranno sino a lunedì mattina con rientro previsto nel pomeriggio del 6 maggio.

Il primo contatto con la Sports Hall, lo splendido impianto da 10mila spettatori che sarà teatro della sfida (e, a seguire, ospiterà anche la finalissima femminile tra Conegliano e Milano), avverrà sabato pomeriggio con l'allenamento di rifinitura pre gara, che sarà preceduto sarà preceduta dalla conferenza stampa ufficiale della Cev alla quale prenderanno parte il tecnico Fabio Soli e capitan Podrascanin, quest'ultimo alla sua ultima partita con l'Itas, visto che nella prossima stagione .

Il coach ha tutto l'organico a disposizione: sono 15 i giocatori convocati con il regista Sbertoli pienamente recuperato così come lo schiacciatore Lavia, che domenica sarà regolarmente in campo.

Sul volo charter partito da Villafranca è salito anche il sindaco di Trento Franco Ianeselli, grande appassionato di sport in generale e da sempre tifoso del sodalizio di via Trener che, anche in questa circostanza, non ha voluto far mancare il proprio apporto alla compagine gialloblù.

Per Trentino Volley si tratta dell'ottava trasferta in Turchia, a distanza di due anni e mezzo dall'ultima volta e a ben 19 anni di distanza dalla prima: era il 15 dicembre 2004 quando l'allora Itas Diatec Trentino scese in campo ad Ankara in Coppa Cev.

Alla Turchia è legato anche uno dei più bei ricordi in campo internazionale per la società trentina, che il 26 marzo 2019 ad Istanbul vinse la Coppa Cev, superando al tie break il Galatasaray.