La Trentino volley vince la Champions league, Rossini: "Un’immagine positiva e vincente del nostro territorio, così si raggiunge un pubblico internazionale"

TRENTO. "Affianchiamo questa straordinaria realtà sportiva del capoluogo fin da quando ha mosso i primi passi, l’abbiamo accompagnata in tutte le sue avventure in Italia, in Europa e nel Mondo e questo nuovo trionfo è l’occasione perché il Trentino possa essere conosciuto, attraverso i suoi atleti, a un pubblico internazionale". Queste le parole di Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing nel commentare la quarta Champions league nella storia della società di via Trener. "Il volley è una disciplina seguitissima, con molte formazioni di valore e vedere i nostri atleti vincere con correttezza e bravura è per noi motivo di grande soddisfazione".

A 13 anni di distanza dall'ultimo titolo continentale, la Trentino Volley nella finale in Turchia si è sbarazzata dei polacchi dello Jastrzebski Wegiel, un 3-0 netto e una vittoria che arricchisce un'incredibile bacheca (Qui articolo). "Una giornata di gioia e di orgoglio" (Qui articolo).

La Trentino Volley da anni lotta costantemente per i traguardi più prestigiosi nel settore maschile lavorando con impegno anche nel settore femminile, un progetto a lungo termine che non si ferma nonostante un’annata difficile. "Straordinaria è anche la continuità con la quale il club, oggi guidato da Bruno Da Re, partecipa con costanza agli atti finali delle più importanti competizioni", aggiunge Rossini. "Essere sempre protagonisti è frutto di uno straordinario esercizio di programmazione, serietà e competenza".

Nella sua storia la Trentino Volley ha vinto 5 scudetti (2007/08, 2010/11, 2012/13, 2014/15 e 2022/23), 3 coppa Italia (2009/10, 2011/12 e 2012/13) e 3 Supercoppe Italiane (2011, 2013 e 2021), 5 mondiali per club (2009, 2010, 2011, 2012 e 2018), 4 Champions league (2008/09, 2009/10, 2010/11 e 2023/24) e 1 coppa Cev (2018/19).

"Questi risultati dimostrano le grandi capacità della società gialloblù, del suo Consiglio di amministrazione, dello staff e dei suoi campioni che così facendo portando nel mondo un’immagine positiva e vincente del nostro territorio. Di questo gliene siamo riconoscenti e orgogliosi", conclude Rossini.