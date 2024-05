Accolta dai tifosi la Trentino Volley campione d'Europa che però (per un regolamento assurdo) il prossimo anno non potrà difendere la Champions

Arrivati al PalaTrento a meno di 24 ore dalla finale vinta di Antalya Podrascanin e compagni sono stati accolti da un centinaio di tifosi giunti per festeggiare il titolo continentale che, però, nonostante il successo i ragazzi di Soli non potranno 'difendere' nella prossima stagione

TRENTO. Una folla di tifosi ha accolto il pullman della Trentino Itas fresca campione d'Europa. Bandiere, cori e tanta gioia per festeggiare un titolo straordinario conquistato meno di ventiquattrore fa nella finale vinta per 3-0 ad Antalya sullo Jastrzebski Wegiel. Il ritorno in città dopo un intero weekend di lontananza è stato assolutamente trionfale per Podrascanin e compagni, accolti nel piazzale del PalaTrento questo pomeriggio da oltre un centinaio di tifosi che non hanno voluto attendere la serata di martedì (quando i gialloblù faranno passerella in Piazza Duomo a Trento a partire dalle ore 17) per salutare e ringraziare i propri beniamini.

Fra i più applauditi il capitano Marko Podrascanin, il palleggiatore Riccardo Sbertoli e l’allenatore Fabio Soli, i primi a scendere dal pullman portando fra le mani la Cev Champions League che, a partire da stasera, farà bella mostra nella bacheca societaria della sede di via Trener. Ma tra tanti sorrisi e gioia a volontà c'è un ma che resta. Un qualcosa di “assurdo” anche solo da cercare di raccontare.

L’anno prossimo la Trentino Volley non potrà infatti difendere il titolo europeo, perché la compagine gialloblù non sarà certamente al via della massima rassegna continentale, ma sarà impegnata in Coppa Cev. Sì, perché il successo in Champions non garantisce automaticamente la partecipazione alla più importante competizione europea nella stagione successiva: il lasciapassare si ottiene esclusivamente tramite il piazzamento in campionato e Trento, avendo perso lo spareggio contro Milano (tra le due perdenti delle semifinali), è rimasta fuori dalla Champions 2024 - 2025.

Il regolamento è in vigore da anni, era noto a tutti, ma resta comunque assurdo. I campioni in carica non potranno difendere la coppa conquistata in Turchia. Impossibile pensare ad una wild card: Trentino Volley andrà all'attacco della Cev. Mica poco, ma la Champions resta un'altra cosa.