Trentino Volley è campione d'Europa! Ad Antalya i gialloblù travolgono lo Jastrzebski Wegiel con un netto 3 a 0. E' la quarta Champions della storia del club trentino

ANTALYA. Apoteosi gialloblù!

Trentino Volley sale sul tetto d'Europa per la quarta volta nella propria storia: ad Antalya, in Turchia, la Trentino Itas - denominazione europea del sodalizio di via Trener - travolge per 3 a 0 i polacchi dello Jastrzebski Wegiel e conquista la Champions League 2024.

A tredici anni di distanza dall'ultima volta la compagine trentina riporta nel capoluogo il trofeo più ambito del Vecchio Continente dopo una finalissima a senso unico, condotta con incredibile autorità dalla formazione di Fabio Soli.

L’avvio gialloblù è molto determinato: Kozamernik mura Syzmura e Rychlicki contrattacca per l’iniziale 4-1; lo Jastrzebski deve aspettare qualche rotazione per replicare con Huber (da 8-5 a 9-9), ma poi ci pensano ancora Michieletto e Podrascanin a consegnare un nuovo strappo (15-12). I polacchi reagiscono di nuovo, portandosi sino al meno uno (18-17), prima che si scateni Lavia che mura a uno Patry (21-18). E’ lo spunto decisivo, perché poi ci pensa Michieletto a blindare il vantaggio ed ad incrementarlo anche nel finale (25-20).

Nel secondo set lo Jastrzebski prova a cambiare marcia partendo a spron battuto in fase di break (0-3), ma Trento ci mette poco con Michieletto a sistemare la situazione (4-4). I polacchi devono cedere il passo all’ace dello stesso Alessandro e agli attacchi di Rychlicki (9-7, time out di Mendez), ma in si scatena Fornal che offre un nuovo vantaggio allo Jastrzebski (11-12). Ci pensano ancora l'opposto e Michieletto ad invertire la situazione (19-17): i gialloblù difendono coi denti il vantaggio dalle sfuriate a rete ed in battuta di Fornal e chiudono i conti ancora col proprio numero 5 sul 25-22, volando sul 2-0.

Nel terzo set si gioca punto a punto sino al 19-19, poi arriva la spallata decisiva al set e alla partita: Trentino Volley è nuovamente sul tetto d'Europa!