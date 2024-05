Il trionfo di Trentino Volley. Michieletto: "Dedicata ai nostri tifosi". Ianeselli: "Stupendi. Strafelice di essere qui con voi". Fugatti: "Nella leggenda. Orgoglio trentino"

Il selfie post trionfo dei giocatori di Trentino Volley (Facebook Trentino Volley) e la vista dalla curva (Facebook Sindaco Franco Ianeselli)

ANTALYA. La stagione rischiava di essere all'insegna dei "zero tituli" e, invece, in Turchia, nel volgere di un paio d'ore, Trentino Volley l'ha resa unica, indimenticabile e clamorosa.

La Champions League torna a Trento, a tredici anni di distanza dall'ultima volta. Il netto ed inequivocabile successo nella finalissima disputata ad Antalya, contro i polacchi dello Jastrzebski Wegiel, ha trasformato in realtà il sogno di un'intera città, con Michieletto che ha dedicato il successo ai tifosi.

Il "treble" realizzato tra il 2009 e il 2011, quando i gialloblù furono capaci di salire per tre volte di fila sul tetto d'Europa, adesso è un dolcissimo passato, perché il presente dice che Trento è la squadra più forte d'Europa, con la già ricchissima bacheca del club di via Trener che si arricchirà di un altro meraviglioso trofeo.

Tanti i tifosi aquilotti che, nonostante la distanza, hanno deciso di seguire la squadra in Turchia, tra i quali anche il primo cittadino di Trento Franco Ianeselli, partito venerdì alla volta di Antalya sul charter della squadra. Ieri il sindaco ha esultato in curva, postando uno scatto "live" subito dopo il trionfo.

"Trentino Volley è campione d'Europa! - scrive Ianeselli - Una vittoria attesa e meritata che riporta finalmente la Coppa a Trento. Siete stati stupendi. Superfelice di essere qui con voi. E poi si festeggerà con tutti i tifosi in città!".

A stretto giro di posta sono arrivati anche i complimenti del Governatore Maurizio Fugatti, che ha celebrato i gialloblù postando il selfie post vittoria della truppa di Soli, accompagnato da un "L'Itas Trentino è campione d'Europaaaaaaa. La Trentino Volley entra nella leggenda vincendo la sua quarta Champions League". Con l'hashtag #orgogliotrentino.

La vicepresidente e assessora provinciale allo sport Francesca Gerosa ha telefonato al presidente Da Re "per fare a lui e a tutta la squadra i miei complimenti e ho colto tutta la sua grandissima emozione e la soddisfazione dopo mesi di duro lavoro. Avete portato in alto ancora una volta il nome del Trentino. Semplicemente grazie!".

Al "PalaTrento" è stata grandissima festa con i tifosi che non hanno potuto recarsi in Turchia che si sono riuniti per esultare davanti al maxischermo allestito per l'occasione visto che, purtroppo, la sfida non era trasmessa in chiaro ma solamente in modalità pay per view su Dazn.

I complimenti a Trentino Volley sono arrivati, via social, anche dalle altre due realtà professionistiche del panorama sportivo trentino con Aquila Basket e Trento Calcio che hanno celebrato il successo in Turchia del club di via Trener.